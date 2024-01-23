Курить или учить стихи? Белгородцам объяснили, что поможет улучшить память

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Объём временной памяти ограничен, а возможности долговременной более обширны. Однако и в этом случае не вся полученная информация запоминается надолго. Влияние на запоминание оказывают эмоции и повторяемость информации.
Одним из вариантов запоминания информации считается придумывание зрительных образов и выстраивание ярких ассоциаций. Работает также изучение информации перед сном и её утреннее повторение.
Для улучшения памяти Ольга Юрьева советует учить стихи и иностранные языки, зачитывать тексты вслух, играть в интеллектуальные игры, а также разгадывать головоломки и кроссворды. Поможет и пересказывание прочитанной книги, фильма или события.
На память также влияет сбалансированное питание, хороший сон и прогулки на свежем воздухе. Негативно же сказываются на памяти курение, алкоголь, стресс и недостаток сна.
Память ребёнка менее стабильна и эффективна, а с возрастом мозговые структуры развиваются, что и ведёт к потере некоторых воспоминаний. При старении же процессы, связанные с памятью, замедляются, поэтому усваивать и запоминать новую инфомрацию тоже становится сложнее.
Пол на запоминание информации никак не влияет. Разве что для мужчин более характерно развитие пространственной памяти, а для женщин — эмоциональной.