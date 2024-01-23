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Published Сегодня, 16:16

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Специалисты рассказали белгородцам, как можно улучшить память

Курить или учить стихи? Белгородцам объяснили, что поможет улучшить память

23 января 2024, 16:16
Фото: Midjourney

Специалисты рассказали белгородцам, как можно улучшить память

Журналисты «Новых известий» связались с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры социологии и политологии пермского Политеха Ольгой Юрьевой. Она рассказала о краткосрочной и долгосрочной памяти, об утрате детских воспоминаний и о том, что нужно делать, чтобы иметь хорошую память.
Сюжет
Память

Объём временной памяти ограничен, а возможности долговременной более обширны. Однако и в этом случае не вся полученная информация запоминается надолго. Влияние на запоминание оказывают эмоции и повторяемость информации.

Одним из вариантов запоминания информации считается придумывание зрительных образов и выстраивание ярких ассоциаций. Работает также изучение информации перед сном и её утреннее повторение.

Для улучшения памяти Ольга Юрьева советует учить стихи и иностранные языки, зачитывать тексты вслух, играть в интеллектуальные игры, а также разгадывать головоломки и кроссворды. Поможет и пересказывание прочитанной книги, фильма или события.

На память также влияет сбалансированное питание, хороший сон и прогулки на свежем воздухе. Негативно же сказываются на памяти курение, алкоголь, стресс и недостаток сна.

Память ребёнка менее стабильна и эффективна, а с возрастом мозговые структуры развиваются, что и ведёт к потере некоторых воспоминаний. При старении же процессы, связанные с памятью, замедляются, поэтому усваивать и запоминать новую инфомрацию тоже становится сложнее.

Пол на запоминание информации никак не влияет. Разве что для мужчин более характерно развитие пространственной памяти, а для женщин — эмоциональной.

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#Общество#Врачи#Здоровье#Память#Белгород#Александра Склярова#Ухудшение памяти
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