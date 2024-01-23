Курить или учить стихи? Белгородцам объяснили, что поможет улучшить память

Специалисты рассказали белгородцам, как можно улучшить память

Журналисты «Новых известий» связались с кандидатом психологических наук, доцентом кафедры социологии и политологии пермского Политеха Ольгой Юрьевой. Она рассказала о краткосрочной и долгосрочной памяти, об утрате детских воспоминаний и о том, что нужно делать, чтобы иметь хорошую память.