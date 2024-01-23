Где и сколько машин с громкоговорителями ездят по Белгороду во время тревоги?

Во время ракетной опасности белгородцам приходит РСЧС-оповещение, в дневное время включается сирена, а на дороги выезжают автомобили со звуковым оповещением. Всего по городу во время тревоги ездят 74 машины, в которых установлены сигнально-голосовые предупреждения.