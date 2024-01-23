Где и сколько машин с громкоговорителями ездят по Белгороду во время тревоги?

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Во время ракетной опасности белгородцам приходит РСЧС-оповещение, в дневное время включается сирена, а на дороги выезжают автомобили со звуковым оповещением. Всего по городу во время тревоги ездят 74 машины, в которых установлены сигнально-голосовые предупреждения.
Основная задача машин с громкоговорителями — оповещать об опасности людей, проживающих в частных домах в новых микрорайонах Белгорода. Сотрудники ГОЧС и полицейские обеспечены бронезащитой. Расширять автопарк пока не планируется.
Ранее жители микрорайона в Разумном пожаловались на отсутствие укреплений на автобусных остановках и системы оповещения. Глава района Анна Куташова сообщила, что материалы для укрепления уже заказывают, также в этом году планируется установка дополнительных систем оповещения.