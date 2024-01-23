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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Дом управляющего усадьбой графа Орлова-Давыдова

Дом начала XX века, в котором жил брат художника Рериха, стал памятником архитектуры

23 января 2024, 13:02
Фото: vk.com/ygookn31
Дом управляющего усадьбой графа Орлова-Давыдова

Реестр объектов культурного наследия в Белгородской области расширился

Реестр объектов культурного наследия Белгородской области пополнился Домом управляющего усадьбой графа Орлова-Давыдова. Здание, предположительно, построили ещё в начале прошлого века. Подробности рассказали в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.

Реестр объектов культурного наследия Белгородской области пополнился памятником архитектуры. В список включили Дом управляющего усадьбой графа Орлова-Давыдова, расположенный в селе Обуховка Старооскольского округа. Предположительно, здание построили ещё в начале XX века — в 1910 году.

Подробнее о самом строении рассказали сотрудники Старооскольского краеведческого музея. Дом построен из дерева, фундамент — из кирпича. Под всем домом располагается подвал со сводчатыми потолками из красного кирпича. В постройке сделали три входа: один парадный с резным крыльцом и деревянной верандой, другие два ведут во внутренний двор. В здании сохранились две большие залы и восемь комнат, отведённых под кухню, кабинет, спальни и подсобные помещения. Полы сделаны из дуба. Отапливался дом печами-голландками.

Историческую ценность зданию придаёт то, что управляющим в нём был брат известного художника Николая Рериха — Владимир Рерих. Последний был помощником управляющего в тамбовском имении «Ново-Покровское» графа Алексея Орлова-Давыдова.

В 1911 году Владимир Рерих работал уже в упомянутой Обуховке. Тогда она относилась к Курской губернии. Ещё известно, что управляющий Рерих был успешным агробиологом.

С 1937 года по 2011 годы в историческом доме было местное управление лесничества. В настоящее время в здании располагается ОГСАУ «Лесопожарный центр».

Напомним, около ещё одного исторического здания в Белгородской области планируют благоустроить зону отдыха. Речь о территории, где располагается мельница Баркова. Последняя находится в Волоконовском районе. Её построили в XIX веке.

На благоустройство у мельницы Баркова в Белгородской области потратят 1,9 млн рублей
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