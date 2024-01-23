Дом начала XX века, в котором жил брат художника Рериха, стал памятником архитектуры

Подробнее о самом строении рассказали сотрудники Старооскольского краеведческого музея. Дом построен из дерева, фундамент — из кирпича. Под всем домом располагается подвал со сводчатыми потолками из красного кирпича. В постройке сделали три входа: один парадный с резным крыльцом и деревянной верандой, другие два ведут во внутренний двор. В здании сохранились две большие залы и восемь комнат, отведённых под кухню, кабинет, спальни и подсобные помещения. Полы сделаны из дуба. Отапливался дом печами-голландками.