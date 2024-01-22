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Белгород

В туристический паспорт Белгорода смогут внести новые объекты

22 января 2024, 14:47
Фото: 1MI
Белгород

В Белгороде назначили ответственного за пополнение туристического паспорта

Горадминистрация решила наделить заммэра полномочиями для подписания соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами. Это необходимо для внесения новых объектов в туристический паспорт города.

Мэрия Белгорода решила наделить новыми полномочиями заместителя мэра — руководителя департамента экономического развития Игоря Григоренко. Речь идёт о возможности подписывать соглашения о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами для включения в туристический паспорт города.

Соответствующее распоряжение администрация опубликовала 22 января.

Напомним, в Белгороде ранее начали разрабатывать паспорт туриста. Это небольшой путеводитель с маршрутом по знаковым местам областного центра. В каждой точке готовы проставить печати о посещении. Там же укажут советы для гостей и способы получить различные скидки.

Планировалось, что первыми его получат гости фестиваля вареников, который был запланирован на 13 января. Однако мероприятие так и не состоялось.

Кроме того, горадминистрация проводила опрос у горожан и попросила отметить, какие места и достопримечательности стоит включить в паспорт туриста. В список белгородцев вошли Соборная площадь, городские музеи, филармония, парк Победы, опора ЛЭП в виде льва и ряд других мест.

ЛЭП в виде льва и диорама: что белгородцам нестыдно показать туристам?
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Паспорт туриста
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