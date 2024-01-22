В туристический паспорт Белгорода смогут внести новые объекты

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Мэрия Белгорода решила наделить новыми полномочиями заместителя мэра — руководителя департамента экономического развития Игоря Григоренко. Речь идёт о возможности подписывать соглашения о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами для включения в туристический паспорт города.
Соответствующее распоряжение администрация опубликовала 22 января.
Напомним, в Белгороде ранее начали разрабатывать паспорт туриста. Это небольшой путеводитель с маршрутом по знаковым местам областного центра. В каждой точке готовы проставить печати о посещении. Там же укажут советы для гостей и способы получить различные скидки.
Планировалось, что первыми его получат гости фестиваля вареников, который был запланирован на 13 января. Однако мероприятие так и не состоялось.
Кроме того, горадминистрация проводила опрос у горожан и попросила отметить, какие места и достопримечательности стоит включить в паспорт туриста. В список белгородцев вошли Соборная площадь, городские музеи, филармония, парк Победы, опора ЛЭП в виде льва и ряд других мест.