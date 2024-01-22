В туристический паспорт Белгорода смогут внести новые объекты

Напомним, в Белгороде ранее начали разрабатывать паспорт туриста. Это небольшой путеводитель с маршрутом по знаковым местам областного центра. В каждой точке готовы проставить печати о посещении. Там же укажут советы для гостей и способы получить различные скидки.