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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

ТЦ

В мэрии уточнили, почему не все магазины в Белгороде будут работать до восьми вечера

22 января 2024, 15:03
Фото: 1MI
ТЦ

В Белгороде объяснили решение оперштаба о сокращённом графике для магазинов

В городской администрации заявили, что ограничения по режиму работы касаются только крупных центров и комплексов, торгующих непродовольственными и смешанной группой товаров. Продуктовые магазины в режиме работы не ограничены.

Белгородцы интересуются: почему некоторые магазины, размещённые в торговых центрах, продолжают работать до 22:00, несмотря на решение оперативного штаба?

В городской администрации объяснили, что ограничение касается торговых центров и комплексов, которые реализуют товары непродовольственной и смешанной группы и имеют общую торговую площадь более 1000 кв. м.

«Торговые объекты, реализующие продовольственную группу товаров (продукты питания), в режиме работы не ограничены», — дополнили в мэрии.

Отметим, что подобные ограничения ввели в Белгороде из-за обострения оперативной обстановки.

Объяснение мэрии БелгородаОбъяснение мэрии Белгорода
Объяснение мэрии Белгорода
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

В начале января крупные торговые центры Белгорода на пару дней приостанавливали деятельность из-за обстрелов ВСУ. Позже они вернулись к работе, однако 9 января сообщили об изменении расписания.

17 января ТЦ «РИО» возвращался к работе до 22:00, однако в тот же вечер губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении изменить график работы всех торговых центров.

В настоящий момент входы в торговые центры Белгорода укрепляют бетонными блоками.

Входы в торговые центры Белгорода укрепляют бетонными блоками: фото
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#Новости Белгорода#Магазины#Торговые центры#Белгород#Режим работы#Александра Склярова
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