В мэрии уточнили, почему не все магазины в Белгороде будут работать до восьми вечера

В Белгороде объяснили решение оперштаба о сокращённом графике для магазинов

В городской администрации заявили, что ограничения по режиму работы касаются только крупных центров и комплексов, торгующих непродовольственными и смешанной группой товаров. Продуктовые магазины в режиме работы не ограничены.