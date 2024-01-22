В мэрии уточнили, почему не все магазины в Белгороде будут работать до восьми вечера

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Белгородцы интересуются: почему некоторые магазины, размещённые в торговых центрах, продолжают работать до 22:00, несмотря на решение оперативного штаба?
В городской администрации объяснили, что ограничение касается торговых центров и комплексов, которые реализуют товары непродовольственной и смешанной группы и имеют общую торговую площадь более 1000 кв. м.
«Торговые объекты, реализующие продовольственную группу товаров (продукты питания), в режиме работы не ограничены», — дополнили в мэрии.
Отметим, что подобные ограничения ввели в Белгороде из-за обострения оперативной обстановки.
В начале января крупные торговые центры Белгорода на пару дней приостанавливали деятельность из-за обстрелов ВСУ. Позже они вернулись к работе, однако 9 января сообщили об изменении расписания.
17 января ТЦ «РИО» возвращался к работе до 22:00, однако в тот же вечер губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении изменить график работы всех торговых центров.
В настоящий момент входы в торговые центры Белгорода укрепляют бетонными блоками.