В Белгородскую область возвращаются морозные ночи

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Холода пока сохраняются в Белгородской области. Во вторник, 23 января, в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики также обещают ветер до 13 м/с. В тёмное время суток мороз до -15 °С. Днём небольшой мороз — до -6 °С.
По данным Гидрометцентра, в Белгороде в ночь на вторник температура опустится до -10 °С. Осадков не ожидается. Ветер до 5 м/с. Днём тоже без осадков, столбик термометра поднимется до -4 °С.
Однако уже с 24 января начнётся небольшое потепление. В ночь на среду температура опустится до -5 °С, пройдёт небольшой кратковременный снег. Днём ожидается до -1 °С, выпадут осадки в виде снега. Вплоть до выходных в областном центре сохранится небольшой минус, а днём ожидается плюсовая температура.