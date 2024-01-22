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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Мороз

В Белгородскую область возвращаются морозные ночи

22 января 2024, 12:22
Фото: Midjourney
Мороз

В Белгородской области похолодает до -15 °С

Холода пока сохраняются в регионе, однако вскоре ожидается потепление. Во вторник, 23 января, в области будет ещё морозно. Без осадков. Прогноз погоды опубликовало белгородское ГУ МЧС.
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Погода

Холода пока сохраняются в Белгородской области. Во вторник, 23 января, в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики также обещают ветер до 13 м/с. В тёмное время суток мороз до -15 °С. Днём небольшой мороз — до -6 °С.

По данным Гидрометцентра, в Белгороде в ночь на вторник температура опустится до -10 °С. Осадков не ожидается. Ветер до 5 м/с. Днём тоже без осадков, столбик термометра поднимется до -4 °С.

Однако уже с 24 января начнётся небольшое потепление. В ночь на среду температура опустится до -5 °С, пройдёт небольшой кратковременный снег. Днём ожидается до -1 °С, выпадут осадки в виде снега. Вплоть до выходных в областном центре сохранится небольшой минус, а днём ожидается плюсовая температура.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Прогноз погоды#Мороз#Белгород#Наталья Корявых#Осадки#Потепление
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