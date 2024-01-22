В Белгородскую область возвращаются морозные ночи

Холода пока сохраняются в Белгородской области. Во вторник, 23 января, в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики также обещают ветер до 13 м/с. В тёмное время суток мороз до -15 °С. Днём небольшой мороз — до -6 °С.