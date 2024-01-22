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Updated Сегодня, 11:52

Какие дома снесут в 2024 году в Белгородской области

В Белгородской области в текущем году снесут 55 аварийных многоквартирных домов

22 января 2024, 11:50
Фото: Владимир Титов

Какие дома снесут в 2024 году в Белгородской области

Из общего числа домов под снос семь находятся в областном центре. Остальные расположены в 13 муниципалитетах региона.
Сюжет
Бюджет

По информации областного правительства, в 2024 году в Белгородской области планируют снести 55 аварийных многоквартирных домов. Из этого количества семь объектов находятся в областном центре. Подробнее на фото:

На снос аварийных жилых домов в разных муниципалитетах потратят различные суммы. К примеру, в Белгородском районе и Грайворонском горокруге по 500 тысяч рублей, в Корочанском районе — 600 тысяч рублей, а в Валуйском горокруге — 700 тысяч рублей. Средства направят из местных бюджетов. По оставшимся муниципалитетам суммы будут рассчитаны после разработки проектной документации.

Всего в текущем году на территории Белгородской области из аварийного жилфонда планируется переселить 1307 человек. В правительстве отметили, что согласно закона владельцу аварийного жилья предлагается либо новое помещение такой же площади в границах этого же населённого пункта, либо выплата. При этом размер возмещения определяет независимый оценщик либо суд, если собственник не согласен с размером компенсации.

Также Бел.Ру выяснило, каков порядок признания дома аварийным. В региональном правительстве отметили, что признание жилых помещений аварийными и подлежащими сносу или реконструкции относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Чтобы эксперты оценили и обследовали помещения, собственник должен обратиться в межведомственную комиссию муниципального образования и представить следующие документы:

  • заявление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
  • копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
  • заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома (в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), имеющей допуск саморегулируемой организации.

На основании заявления комиссия обязана в течение 30 дней с даты регистрации принять решение. Далее на основании полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня его получения принимает решение о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения людей и юрлиц если дом признают аварийным и подлежащим сносу или там будет проводиться реконструкция или капремонт.

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#Белгородская область#Бюджет#Капремонт#Реконструкция#Переселение#Эксклюзив#Муниципалитеты#Компенсация#Снос#Аварийные дома#Белгород#Кристина Семенчук#Областной центр
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