В Белгородской области в текущем году снесут 55 аварийных многоквартирных домов

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
По информации областного правительства, в 2024 году в Белгородской области планируют снести 55 аварийных многоквартирных домов. Из этого количества семь объектов находятся в областном центре. Подробнее на фото:
На снос аварийных жилых домов в разных муниципалитетах потратят различные суммы. К примеру, в Белгородском районе и Грайворонском горокруге по 500 тысяч рублей, в Корочанском районе — 600 тысяч рублей, а в Валуйском горокруге — 700 тысяч рублей. Средства направят из местных бюджетов. По оставшимся муниципалитетам суммы будут рассчитаны после разработки проектной документации.
Всего в текущем году на территории Белгородской области из аварийного жилфонда планируется переселить 1307 человек. В правительстве отметили, что согласно закона владельцу аварийного жилья предлагается либо новое помещение такой же площади в границах этого же населённого пункта, либо выплата. При этом размер возмещения определяет независимый оценщик либо суд, если собственник не согласен с размером компенсации.
Также Бел.Ру выяснило, каков порядок признания дома аварийным. В региональном правительстве отметили, что признание жилых помещений аварийными и подлежащими сносу или реконструкции относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Чтобы эксперты оценили и обследовали помещения, собственник должен обратиться в межведомственную комиссию муниципального образования и представить следующие документы:
На основании заявления комиссия обязана в течение 30 дней с даты регистрации принять решение. Далее на основании полученного заключения орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня его получения принимает решение о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения людей и юрлиц если дом признают аварийным и подлежащим сносу или там будет проводиться реконструкция или капремонт.