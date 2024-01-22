В Белгородской области в текущем году снесут 55 аварийных многоквартирных домов

Всего в текущем году на территории Белгородской области из аварийного жилфонда планируется переселить 1307 человек. В правительстве отметили, что согласно закона владельцу аварийного жилья предлагается либо новое помещение такой же площади в границах этого же населённого пункта, либо выплата. При этом размер возмещения определяет независимый оценщик либо суд, если собственник не согласен с размером компенсации.