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Published Сегодня, 13:58

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Updated Сегодня, 14:00

В Белгороде пытаются продать коллекцию монет за 23 млн рублей

В Белгороде пытаются продать коллекцию монет за 23 млн рублей

22 января 2024, 13:58
Фото: «Авито»
Информацию о продаже разместили на доске бесплатных объявлений в Сети. За свою коллекцию продавец хочет выручить 23 млн рублей.

В своём объявлении продавец указал, что коллекция продаётся только целиком. Это монеты СССР, юбилейные монеты России и зарубежных стран. За собрание продавец хочет получить 23 млн рублей. При этом небольшой торг всё же уместен. За шесть дней объявление собрало более 900 просмотров.

Фото: "Авито"

Напомним, ранее белгородцы выставили на продажу секс-лампу и путеводитель по телу. А другой житель областного центра продавал осколок от ракеты. За него владелец просил 500 рублей. По его словам, это осколок от сбитой ракеты из «коллекции».

Ещё один белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за почти 61,5 млн рублей. Это самая обычная салфетка, на которой нанесён рисунок гелиевой ручкой.

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