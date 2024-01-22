В Белгороде пытаются продать коллекцию монет за 23 млн рублей

В своём объявлении продавец указал, что коллекция продаётся только целиком. Это монеты СССР, юбилейные монеты России и зарубежных стран. За собрание продавец хочет получить 23 млн рублей. При этом небольшой торг всё же уместен. За шесть дней объявление собрало более 900 просмотров.