В Белгороде пытаются продать коллекцию монет за 23 млн рублей

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В своём объявлении продавец указал, что коллекция продаётся только целиком. Это монеты СССР, юбилейные монеты России и зарубежных стран. За собрание продавец хочет получить 23 млн рублей. При этом небольшой торг всё же уместен. За шесть дней объявление собрало более 900 просмотров.
Ещё один белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за почти 61,5 млн рублей. Это самая обычная салфетка, на которой нанесён рисунок гелиевой ручкой.