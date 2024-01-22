В Белгороде пытаются продать коллекцию монет за 23 млн рублей

Posted 22 января, 13:58
Published 22 января, 13:58
Modified 22 января, 14:00
Updated 22 января, 14:00
В своём объявлении продавец указал, что коллекция продаётся только целиком. Это монеты СССР, юбилейные монеты России и зарубежных стран. За собрание продавец хочет получить 23 млн рублей. При этом небольшой торг всё же уместен. За шесть дней объявление собрало более 900 просмотров.
Ещё один белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за почти 61,5 млн рублей. Это самая обычная салфетка, на которой нанесён рисунок гелиевой ручкой.