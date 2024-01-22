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Posted 22 января, 13:58

Published 22 января, 13:58

Modified 22 января, 14:00

Updated 22 января, 14:00

В Белгороде пытаются продать коллекцию монет за 23 млн рублей

22 января 2024, 13:58
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Новости Белгорода
Информацию о продаже разместили на доске бесплатных объявлений в Сети. За свою коллекцию продавец хочет выручить 23 млн рублей.

В своём объявлении продавец указал, что коллекция продаётся только целиком. Это монеты СССР, юбилейные монеты России и зарубежных стран. За собрание продавец хочет получить 23 млн рублей. При этом небольшой торг всё же уместен. За шесть дней объявление собрало более 900 просмотров.

Напомним, ранее белгородцы выставили на продажу секс-лампу и путеводитель по телу. А другой житель областного центра продавал осколок от ракеты. За него владелец просил 500 рублей. По его словам, это осколок от сбитой ракеты из «коллекции».

Ещё один белгородец выставил на продажу салфетку с рисунком за почти 61,5 млн рублей. Это самая обычная салфетка, на которой нанесён рисунок гелиевой ручкой.

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