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Posted 22 января, 13:33

Published 22 января, 13:33

Modified 22 января, 13:35

Updated 22 января, 13:35

Отключение света

Шесть белгородских сёл на время остались без света из-за обстрела ВСУ

22 января 2024, 13:33
Фото: 1MI. Отключение света

ВСУ атаковали Красное в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины. Атаковано село Красное в Шебекинском округе. Повреждения получила ЛЭП.

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Под удар противника попало село Красное в Шебекинском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет.

Как сообщается, из-за обстрела повредило линию электропередачи. В связи с этим отключилось электричество в Красном, хуторах Панков и Мухин, в Первомайском, Ленинском, частично в Вознесеновке. Аварийные и оперативные службы приступят к восстановительным работам после разрешения Минобороны, написал губернатор Вячеслав Гладков.

Недавно ВСУ атаковали село Дроновка в Грайворонском округе. Прилёты пришлись на окраину. Повреждены два домовладения — посечены кровля, фасад и заборы. Подомовой обход территории на тот момент продолжался.

Добавим, что в 15:27 жители Терезовки в Шебекинском округе получили рассылку от обстреле от РСЧС. Информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

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