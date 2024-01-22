Шесть белгородских сёл на время остались без света из-за обстрела ВСУ

Как сообщается, из-за обстрела повредило линию электропередачи. В связи с этим отключилось электричество в Красном, хуторах Панков и Мухин, в Первомайском, Ленинском, частично в Вознесеновке. Аварийные и оперативные службы приступят к восстановительным работам после разрешения Минобороны, написал губернатор Вячеслав Гладков.