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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

При оформлении в дежурные группы детсадов будут смотреть на ситуацию в семье

«Перегнули на местах»: Милёхин высказался о местах в дежурных группах детсадов

22 января 2024, 14:36
Фото: Midjourney

При оформлении в дежурные группы детсадов будут смотреть на ситуацию в семье

Детские сады в Белгородской области работают в формате дежурных групп. Родители начали жаловаться, что не все желающие могут туда попасть. Ситуацию прокомментировал региональный министр образования Андрей Милёхин.

Не все белгородские родители могут отдать детей в детский сад. Сейчас там работают дежурные группы. Как отметил Милёхин, подобные ситуации возникают из-за того, что позицию министерства образования неверно толкуют на местах.

Первоочередное право имеют родители, кто работает на предприятиях полного цикла, родители, которые занимаются обеспечением безопасности населения, жизнедеятельности. Это энергетики, полицейские, спасатели. Но первоочередное — это не значит исчерпывающее. Мы поговорим с заведующими, чтобы понять, почему они таким образом определили. Мы говорим о первоочерёдности, но не о запрете. Это перегнули на местах.
Андрей Милёхин

Чиновник отметил, что в каждом случае нужно рассматривать ситуацию в семье, наличие свободных мест в дежурных группах и делать это предельно внимательно.

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#Белгородская область#Родители#Полицейские#Спасатели#Детский сад#Энергетики#Белгород#Кристина Семенчук#Министр образования#Дежурные группы#Позиция министерства
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