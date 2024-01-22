«Перегнули на местах»: Милёхин высказался о местах в дежурных группах детсадов

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Не все белгородские родители могут отдать детей в детский сад. Сейчас там работают дежурные группы. Как отметил Милёхин, подобные ситуации возникают из-за того, что позицию министерства образования неверно толкуют на местах.
Первоочередное право имеют родители, кто работает на предприятиях полного цикла, родители, которые занимаются обеспечением безопасности населения, жизнедеятельности. Это энергетики, полицейские, спасатели. Но первоочередное — это не значит исчерпывающее. Мы поговорим с заведующими, чтобы понять, почему они таким образом определили. Мы говорим о первоочерёдности, но не о запрете. Это перегнули на местах.
Андрей Милёхин
Чиновник отметил, что в каждом случае нужно рассматривать ситуацию в семье, наличие свободных мест в дежурных группах и делать это предельно внимательно.