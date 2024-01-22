МСБ при поддержке МСП Банка заработал на облигациях 2,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 08:59
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, предприниматели проявляют высокий интерес к механизму финансирования через размещение облигаций, информирует РИА Новости. Он отметил, что выход на фондовый рынок позволяет компаниям получать финансирование без залога. В свою очередь, это высвобождает активы предприятий из банковского залога и снижает зависимость от банков-кредиторов. Исаевич подчеркнул, что выпуск облигаций предприятий малого и среднего предпринимательства при поддержке МСП Банка встал в хорошем смысле на поток в 2023 году. Более того, в конце прошлого года Корпорация МСП осуществила первую в России сделку по выпуску облигаций со своим поручительством. Это новый инструмент поддержки со стороны государства, который дает возможность снизить ставки фондирования для эмитентов, а также обеспечивает расширение инвесторской базы.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что выход на фондовый рынок является удобным решением для малых и средних предприятий благодаря отсутствию сложного ковенантного пакета, отлагательных и дополнительных условий. При этом цели привлечения средств достаточно гибкие. По словам Подберезняка, немаловажным фактором для предприятия является формирование публичной истории и повышение узнаваемости бренда.
Директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин отметил, что наибольшим спросом облигации эмитентов МСП пользуются у розничных инвесторов. Поддержка МСП Банком новых выпусков облигаций позволит привлечь на рынок дополнительные «длинные» деньги, повысить инвестиционное качество эмитентов и уменьшить спекулятивный компонент на вторичных торгах. В целом это положительно скажется на объеме привлекаемого финансирования и количестве новых предприятий малого и среднего предпринимательства на Московской бирже.
Благодаря поддержке институтов развития, таких как поручительство Корпорации МСП и якорные инвестиции МСП Банка, для предприятий сегмента малого и среднего бизнеса повышается доступность биржевых инструментов привлечения финансирования. Предприниматели имеют возможность выбирать оптимальный для себя режим обслуживания долга (периодичность купонных выплат, амортизация облигационного займа) и привлекать финансирование на более долгий период.
Среди предприятий, которые выпустили облигации с поддержкой МСП Банка, компания «Технология» — один из крупнейших поставщиков гелия в России. Целью эмиссии облигаций было финансирование текущей и инвестиционной деятельности, позволяющее увеличить оборотный капитал предприятия. МСП Банк также выступил якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций для компании «Унител», оператора телекоммуникационных услуг для бизнеса. Полученные средства в размере 150 миллионов рублей будут направлены на капитальные инвестиции: привлечение новых клиентов в сегменте В2В, модернизацию сети и развитие новых услуг. Первой сделкой с поручительством Корпорации МСП стало размещение облигаций Истринской сыроварни — производителя сыра и йогуртов.
Напомним, МСП Банк участвует в реализации проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В качестве куратора проекта выступает первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.