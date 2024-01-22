МСБ при поддержке МСП Банка заработал на облигациях 2,6 млрд рублей

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, предприниматели проявляют высокий интерес к механизму финансирования через размещение облигаций, информирует РИА Новости. Он отметил, что выход на фондовый рынок позволяет компаниям получать финансирование без залога. В свою очередь, это высвобождает активы предприятий из банковского залога и снижает зависимость от банков-кредиторов. Исаевич подчеркнул, что выпуск облигаций предприятий малого и среднего предпринимательства при поддержке МСП Банка встал в хорошем смысле на поток в 2023 году. Более того, в конце прошлого года Корпорация МСП осуществила первую в России сделку по выпуску облигаций со своим поручительством. Это новый инструмент поддержки со стороны государства, который дает возможность снизить ставки фондирования для эмитентов, а также обеспечивает расширение инвесторской базы.