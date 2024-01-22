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Избирательный штаб Путина собрал рекордное число подписей

Избирательный штаб Путина собрал рекордное число подписей

22 января 2024, 11:31
Фото: 1MI
Сопредседатель избирательного штаба действующего главы России Путина Владимир Машков рассказал журналистам о том, что в поддержку кандидата собрано в 10 раз больше подписей избирателей, чем необходимые по закону 300 тысяч.

Как пишет ТАСС, сбор подписей проходил с 23 декабря 2023 года по 22 января 2024 года. Машков рассказал, что штаб собрал в поддержку Владимира Путина на президентских выборах рекордное число подписей, что свидетельствует о колоссальной поддержке кандидата.

В ЦИК подписи избирателей, которые нужны для регистрации Путина в качестве кандидата на президентских выборах, принесли представители избирательного штаба действующего главы государства.

По закону самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны предоставить в Центризбирком не меньше 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. Представители избирательного штаба Владимира Путина привезли в Центральную избирательную комиссию 95 коробок с подписями. Их заносили в комиссию пятнадцать волонтеров штаба.

Таким образом, Владимир Путин первым из восьми кандидатов, находящихся на стадии сбора подписей, предоставил подписные листы в поддержку своей кандидатуры в Центризбирком. Для подачи документов и подписей, необходимых для регистрации Путина на выборах главы государства, в ЦИК пришли сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

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