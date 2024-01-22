Избирательный штаб Путина собрал рекордное число подписей

По закону самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны предоставить в Центризбирком не меньше 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. Представители избирательного штаба Владимира Путина привезли в Центральную избирательную комиссию 95 коробок с подписями. Их заносили в комиссию пятнадцать волонтеров штаба.