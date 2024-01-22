Избирательный штаб Путина собрал рекордное число подписей

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Как пишет ТАСС, сбор подписей проходил с 23 декабря 2023 года по 22 января 2024 года. Машков рассказал, что штаб собрал в поддержку Владимира Путина на президентских выборах рекордное число подписей, что свидетельствует о колоссальной поддержке кандидата.
В ЦИК подписи избирателей, которые нужны для регистрации Путина в качестве кандидата на президентских выборах, принесли представители избирательного штаба действующего главы государства.
По закону самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны предоставить в Центризбирком не меньше 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. Представители избирательного штаба Владимира Путина привезли в Центральную избирательную комиссию 95 коробок с подписями. Их заносили в комиссию пятнадцать волонтеров штаба.
Таким образом, Владимир Путин первым из восьми кандидатов, находящихся на стадии сбора подписей, предоставил подписные листы в поддержку своей кандидатуры в Центризбирком. Для подачи документов и подписей, необходимых для регистрации Путина на выборах главы государства, в ЦИК пришли сопредседатели избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.