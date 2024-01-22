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Елена Блиновская

Из дома — в СИЗО: известного блогера Елену Блиновскую заключили под стражу

22 января 2024, 17:47
Фото: личная страница Елены Блиновской
Елена Блиновская

Из-за нарушений условий домашнего ареста блогера Блиновскую отправили в СИЗО

Известный блогер Елена Блиновская неоднократно нарушала условия домашнего ареста, поэтому суд принял решение отправить её в СИЗО. Под стражей женщина пробудет до 26 апреля 2024 года, сообщил журналист The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Сегодня, 22 января, Замоскворецкий суд Москвы принял решение отправить блогера Елену Блиновскую в следственный изолятор. Причиной стали неоднократные нарушения условий домашнего ареста.

В следственном комитете России отметили, что блогеру избрали меру в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года.

Следователь сообщил во время суда, что Блиновская пренебрегала установленными для неё ограничениями и посетила новогоднюю вечеринку, на которой общалась со свидетелем по делу Осмоловой.

Девушка свою вину не признаёт.

В октябре 2023 года известному блогеру на три месяца продлили домашний арест — до 26 января 2024 года. Её обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. 43 млн из этой суммы женщина легализовала через покупку автомобиля и отдала в собственность мужу.

В отношении неё также началась проверка об уплате ей налогов за 2022 год.

Напомним, что в марте компания Блиновской «Подари мечту» в Белгороде потерпела убытки. Гендиректором фирмы является муж Елены — Алексей.

Несмотря на то, что в отношении популярного блогера возбудили уголовное дело, в Белгороде много её последователей. А сотрудники УФНС ни разу за 2022 год не вызывали к себе белгородских блогеров.

Не выходя из дома: блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест
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