Из дома — в СИЗО: известного блогера Елену Блиновскую заключили под стражу

В октябре 2023 года известному блогеру на три месяца продлили домашний арест — до 26 января 2024 года. Её обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. 43 млн из этой суммы женщина легализовала через покупку автомобиля и отдала в собственность мужу.