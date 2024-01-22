Белгородских детей увезут от обстрелов в Абхазию

Отметим, что детей из Белгорода отправляют в лагеря и санатории других регионов. 12 января более 200 детей отвезли в Ярославскую область, но спустя пару дней 70 школьников заболели гриппом и попали в больницу. Некоторых родителей не устроило питание в медучреждении и они просили ярославцев купить детям продукты.