Все члены скандальной группировки из Белгорода находятся под стражей

Двоим фигурантам, 17-летнему и 19-летнему парням, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подростка также подозревают в возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Остальные фигуранты обвиняются в совершении хулиганских действий группой лиц.