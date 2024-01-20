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Posted 20 января, 20:40

Published 20 января, 20:40

Modified 20 января, 20:42

Updated 20 января, 20:42

Пропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской области

Пропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской области

20 января 2024, 20:40
Фото: Midjourney.
12-летняя жительница Сергиево-Посадского городского округа может ехать в приграничный регион, сообщили волонтёры «Лиза Алерт».

В Московской области пропала 12-летняя девочка Каролина Калинина. О её местонахождении неизвестно с 20 января. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» предполагают, что она может направляться в Белгородскую область.

Живёт Каролина в посёлке Реммаш Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Её рост 164 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, чёрные глаза. Одета была в тёмно-голубое пальто-пуховик, бежевые кофту и футболку, чёрные штаны, серые угги и голубую шапку.

Всех, кто что-нибудь знает о её местонахождении, просят сообщить по телефонам, которые можно увидеть на иллюстрации ниже.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Лиза Алерт#Девочка#Белгород#Подмосковье#Поиск пропавших
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