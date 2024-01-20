Пропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской области

Posted 20 января, 20:40
Published 20 января, 20:40
Modified 20 января, 20:42
Updated 20 января, 20:42
В Московской области пропала 12-летняя девочка Каролина Калинина. О её местонахождении неизвестно с 20 января. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» предполагают, что она может направляться в Белгородскую область.
Живёт Каролина в посёлке Реммаш Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Её рост 164 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, чёрные глаза. Одета была в тёмно-голубое пальто-пуховик, бежевые кофту и футболку, чёрные штаны, серые угги и голубую шапку.
Всех, кто что-нибудь знает о её местонахождении, просят сообщить по телефонам, которые можно увидеть на иллюстрации ниже.