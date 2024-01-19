Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Белгородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Минпромторгом

В Белгородской области откроется центр протезирования и реабилитации

19 января 2024, 13:56
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Белгородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Минпромторгом

Соглашение о сотрудничестве регион заключил с Минпромторгом РФ, фондом «Защитники Отечества» и АО «ЦИТО». Новый центр должны построить уже в этом году. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области откроется межрегиональный центр по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации в рамках соглашения о сотрудничестве. Регион подписал его с Минпромторгом РФ, фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и акционерным обществом «ЦИТО».

В области пока определяют площадку для будущего центра. Когда её найдут, регион возьмёт на себя обязательства по обустройству помещений и решению организационных вопросов. Министерство же выделит необходимое оборудование. Новый центр должны открыть уже в этом году.

Мы как прифронтовой регион понимаем, насколько сейчас это востребовано. Нам необходим комплексный центр с современным производством в области технологий ортопедии, куда человек приходит с большой проблемой, а выходит уже полностью готовым к полноценной жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также Гладков напомнил, что у Белгородской области уже имеется опыт реализации крупных социально значимых проектов. В прошлом году, например, открылся Центр адаптивных видов спорта «Вершина».

Напомним, ранее область на три года заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД. В его рамках предусмотрено взаимодействие по развитию транспортной инфраструктуры региона.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородская область и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на три года
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область начнёт сотрудничество по туризму с тремя регионами РФФилармонии Белгорода и Донецка подписали договор о сотрудничествеБелгородская область и Ставропольский край подписали соглашение о сотрудничестве
#Белгородская область#Центр#Реабилитация#Соглашение о сотрудничестве#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Протезирование
Подпишитесь
Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:54
Не хотел убивать? Молодому белгородцу из «банды шмелей» грозит серьёзный срок
Сегодня, 09:54
Украинец вывозил детали для артиллерийской «Гвоздики» через Белгородскую область
Сегодня, 12:34
«Белгородэнерго» восстанавливает электроснабжение части потребителей облцентра
Сегодня, 14:21
Стало известно имя нового главного ветеринарного врача Белгородской области
Сегодня, 13:44
Суд отклонил иск «Белгороддорстрой» к Бел.Ру на 1 млн рублей: рассказываем, почему
Сегодня, 13:34