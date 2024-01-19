В Белгородской области откроется центр протезирования и реабилитации

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В Белгородской области откроется межрегиональный центр по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации в рамках соглашения о сотрудничестве. Регион подписал его с Минпромторгом РФ, фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и акционерным обществом «ЦИТО».
В области пока определяют площадку для будущего центра. Когда её найдут, регион возьмёт на себя обязательства по обустройству помещений и решению организационных вопросов. Министерство же выделит необходимое оборудование. Новый центр должны открыть уже в этом году.
Мы как прифронтовой регион понимаем, насколько сейчас это востребовано. Нам необходим комплексный центр с современным производством в области технологий ортопедии, куда человек приходит с большой проблемой, а выходит уже полностью готовым к полноценной жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также Гладков напомнил, что у Белгородской области уже имеется опыт реализации крупных социально значимых проектов. В прошлом году, например, открылся Центр адаптивных видов спорта «Вершина».
Напомним, ранее область на три года заключила соглашение о сотрудничестве с РЖД. В его рамках предусмотрено взаимодействие по развитию транспортной инфраструктуры региона.