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Урегулирование конфликта интересов: по трём сотрудникам УМВД работала комиссия

Урегулирование конфликта интересов: по трём сотрудникам УМВД работала комиссия

19 января 2024, 08:00
Фото: Midjourney
В управлении МВД по Белгородской области предоставили отчёт работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В прошлом году рассмотрели случаи троих работников.
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УМВД

По информации ведомства, в прошлом году комиссия УМВД России по Белгородской области по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов провела два заседания, на которых рассмотрела троих сотрудников.

В 2022 году было проведено четыре заседания комиссии, которая изучила дела 10 работников.

В 2021 году провели два заседания аттестационной комиссии, на которых рассмотрели двоих сотрудников. По результатам, одному сотруднику отказали в назначении на должность, чтобы предотвратить возможный конфликт интересов.

В 2020 году комиссия не собиралась, а в 2019 году прошло два заседания. Рассмотрели дела 16 сотрудников. По итогам 13 человек привлекли к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований к служебному поведению.

В 2018 году комиссия рассмотрела случаи двоих сотрудников, а в 2017-м — пятерых. По результатам рассмотрения, одного работника привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах.

В 2016 году аттестационная комиссия собиралась восемь раз, рассматривая 23 сотрудников. В итоге четверых привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах. Кроме того, одного человека не назначили на должность, в связи с прохождением совместной службы с близким родственником.

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#Белгородская область#УМВД#Белгород#Кристина Семенчук#Заседания#Мвд россии#Дисциплинарная ответственность#Урегулирование конфликта интересов#Служебное поведение#Аттестационная комиссия
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