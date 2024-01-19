Урегулирование конфликта интересов: по трём сотрудникам УМВД работала комиссия

В 2016 году аттестационная комиссия собиралась восемь раз, рассматривая 23 сотрудников. В итоге четверых привлекли к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах. Кроме того, одного человека не назначили на должность, в связи с прохождением совместной службы с близким родственником.