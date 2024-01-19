Стало известно имя нового главного ветеринарного врача Белгородской области

Общий стаж работы Кравцова в отрасли — более 40 лет. Он получил образование в Воронежском государственном аграрном университете им К. Д. Глинки. В управлении ветеринарии Кравцов работает с 2005 года. В августе прошлого года был назначен на должность первого замначальника управления — заместителя главного ветврача области.