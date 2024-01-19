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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Дмитрий Кравцов

Стало известно имя нового главного ветеринарного врача Белгородской области

19 января 2024, 13:44
Фото: Управление ветеринарии Белгородской области
Дмитрий Кравцов

В Белгородской области назначили начальника управления ветеринарии

Управление возглавил Дмитрий Кравцов. С августа прошлого года он работал заместителем главного ветврача области. О кадровых назначениях сообщили в областном управлении ветеринарии.

19 января стало известно, что начальником управления ветеринарии — главным государственным ветврачом области стал Дмитрий Кравцов.

Общий стаж работы Кравцова в отрасли — более 40 лет. Он получил образование в Воронежском государственном аграрном университете им К. Д. Глинки. В управлении ветеринарии Кравцов работает с 2005 года. В августе прошлого года был назначен на должность первого замначальника управления — заместителя главного ветврача области.

Напомним, что в мае прошлого года должность главного ветврача области покинул Артём Медведев. Этот пост он занимал с мая 2022 года. До этого управлением руководил Данила Карайченцев.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Кадровые назначения#Белгород#Алина Харина#Управление ветеринарии
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