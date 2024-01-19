Стало известно имя нового главного ветеринарного врача Белгородской области

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
19 января стало известно, что начальником управления ветеринарии — главным государственным ветврачом области стал Дмитрий Кравцов.
Общий стаж работы Кравцова в отрасли — более 40 лет. Он получил образование в Воронежском государственном аграрном университете им К. Д. Глинки. В управлении ветеринарии Кравцов работает с 2005 года. В августе прошлого года был назначен на должность первого замначальника управления — заместителя главного ветврача области.
Напомним, что в мае прошлого года должность главного ветврача области покинул Артём Медведев. Этот пост он занимал с мая 2022 года. До этого управлением руководил Данила Карайченцев.