Снова будет морозно: в Белгородской области похолодает

В Белгороде в субботу ночью столбик термометра опустится до -4 °С. При этом выпадут осадки в виде снега. Такая же погода сохранится и в дневное время. В ночь на воскресенье в областном центре без осадков, похолодает до -11 °С. Днём синоптики пообещали -6 °С и небольшой кратковременный снег.