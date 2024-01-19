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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Зима

Снова будет морозно: в Белгородской области похолодает

19 января 2024, 14:34
Фото: 1MI
Зима

В Белгородскую область вернётся морозная погода

Несмотря на похолодание, ожидаются осадки в виде мокрого снега. На улицах обещают гололедицу. Прогноз погоды на 20 января опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В субботу, 20 января, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет мокрый снег. Днём ожидаются снег и мокрый снег, а также его налипание. На улицах возможна гололедица.

В регион придёт похолодание. Ночью температура опустится вплоть до -10 °С. Днём ожидается до -6 °С.

В Белгороде в субботу ночью столбик термометра опустится до -4 °С. При этом выпадут осадки в виде снега. Такая же погода сохранится и в дневное время. В ночь на воскресенье в областном центре без осадков, похолодает до -11 °С. Днём синоптики пообещали -6 °С и небольшой кратковременный снег.

Морозная погода в городе сохранится до вторника, 23 января. Со среды начнётся потепление. При этом пройдёт снег с дождём.

Мороз ночью и сильный ветер: белгородцев предупредили об ухудшении погоды
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