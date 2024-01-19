Снова будет морозно: в Белгородской области похолодает

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В субботу, 20 января, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет мокрый снег. Днём ожидаются снег и мокрый снег, а также его налипание. На улицах возможна гололедица.
В регион придёт похолодание. Ночью температура опустится вплоть до -10 °С. Днём ожидается до -6 °С.
В Белгороде в субботу ночью столбик термометра опустится до -4 °С. При этом выпадут осадки в виде снега. Такая же погода сохранится и в дневное время. В ночь на воскресенье в областном центре без осадков, похолодает до -11 °С. Днём синоптики пообещали -6 °С и небольшой кратковременный снег.
Морозная погода в городе сохранится до вторника, 23 января. Со среды начнётся потепление. При этом пройдёт снег с дождём.