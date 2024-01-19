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Правительство Удмуртии реализует проект для привлечения специалистов в регион

Правительство Удмуртии реализует проект для привлечения специалистов в регион

19 января 2024, 12:40
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В Удмуртии при поддержке регионального правительства и компании Centre digital & media реализуется программа по привлечению специалистов из разных уголков России для работы в регионе. В рамках проекта «Работай в Удмуртии» планируется подобрать свыше семи тысяч сотрудников в течение трех лет.

Проект запустили 5 декабря 2023 года. О начале его реализации объявили на выставке-форуме «Россия». Для привлечения кадров в компании Удмуртии правительство республики вместе с предпринимателями и ключевыми предприятиями разработало меры поддержки, сообщает udm-info.ru.

По словам руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александра Журавлева, предприятия готовы предложить льготную ипотеку по ставке до 5% годовых, шесть соток земли, аренду жилья в течение первого года и путевки для детей в школы и детсады.

Правительство и руководство крупных предприятий разработали действительно конкурентную в масштабах России программу «Работай в Удмуртии». На это обратил внимание глава региона Александр Бречалов. Он уточнил, что некоторые промышленные предприятия готовы предложить компенсацию арендных платежей. Например, завод «Аксион» и Сарапульский электрогенераторный завод. Часть съемного жилья и ставки по ипотеке, предлагает компенсировать Воткинский завод, а ЧМЗ выплачивает молодым специалистам, переезжающим на предприятие, подъемные в размере 50 000 рублей.

«Но мы говорим не только о промышленных предприятиях Удмуртии. У нас уже есть примеры, когда жители других территорий приезжали в республику, супруги могли трудоустроится по своей профессии, а их ребенок быстро получал путевку в детский сад или школу», — рассказал Александр Бречалов.

Говоря о преимуществах работы в Удмуртии, глава региона обратил внимание и на меры поддержке для желающих открыть свой бизнес или перерегистрировать его в республике. Так, для переезжающих в Удмуртию предпринимателей ставки по УСН снижены до 1% годовых.

Уточним, что под программу подпадают потенциальные работники промышленных предприятий, представители бюджетного сектора и специалисты ИТ-компаний. Узнать о преимуществах работы в Удмуртии, найти перечень вакансий и рекомендации по трудоустройству можно найти на портале проекта.

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