Правительство Удмуртии реализует проект для привлечения специалистов в регион

«Но мы говорим не только о промышленных предприятиях Удмуртии. У нас уже есть примеры, когда жители других территорий приезжали в республику, супруги могли трудоустроится по своей профессии, а их ребенок быстро получал путевку в детский сад или школу», — рассказал Александр Бречалов.