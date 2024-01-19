«Поддерживают западное»: белгородку возмутил показ диснеевских мультиков во время СВО

Напомним, что в прошлом году старооскольцы попросили закрыть выставку в ЦСИ «Быль». Особенное недопонимание у местных жителей вызвал арт-объект «человека-выблевки» — так прозвали инсталляцию старооскольцы. В Сети появилась петиция с требованием закрыть выставку и сменить руководство.