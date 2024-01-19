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Кино

«Поддерживают западное»: белгородку возмутил показ диснеевских мультиков во время СВО

19 января 2024, 12:43
Фото: 1MI
Кино

Белгородка осталась недовольна киноафишей центра современного искусства

Жительница Старого Оскола попросила обратить внимание на деятельность «Были». Девушка недовольна, что во время СВО учреждение поддерживает западное и показывает диснеевские мультфильмы. На комментарий ответил глава округа Андрей Чесноков.

Жительница Старого Оскола под постом губернатора попросила ознакомиться с деятельностью центра современного искусства «Быль»: «В период СВО учреждение культуры поддерживает западное и показывает диснеевские мультики нашим детям».

В центре организовали бесплатный кинопоказ для детей мульфильмов «Белоснежка» (0+), «Бэмби» (0+), «Питер Пэн» (0+).

На комментарий девушки ответил Андрей Чесноков. Глава округа сообщил, что обращение взяли в работу, по результатам будет дана дополнительная информация.

Другие же жалобу местной жительницы не поддержали. «Какие конкретно претензии к добрым мультфильмам?» — интересуются белгородцы.

«Людям просто заняться нечем, мультики — это мультики, и ничего плохого в этом нет», — пишет другой житель региона.

Напомним, что в прошлом году старооскольцы попросили закрыть выставку в ЦСИ «Быль». Особенное недопонимание у местных жителей вызвал арт-объект «человека-выблевки» — так прозвали инсталляцию старооскольцы. В Сети появилась петиция с требованием закрыть выставку и сменить руководство.

Позже стало известно, что «человека-выблевку» перенесут в другой зал.

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#Общество#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Мультфильм#Белгород#Алина Харина#Быль#Андрей чесноков
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