«Поддерживают западное»: белгородку возмутил показ диснеевских мультиков во время СВО

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Жительница Старого Оскола под постом губернатора попросила ознакомиться с деятельностью центра современного искусства «Быль»: «В период СВО учреждение культуры поддерживает западное и показывает диснеевские мультики нашим детям».
В центре организовали бесплатный кинопоказ для детей мульфильмов «Белоснежка» (0+), «Бэмби» (0+), «Питер Пэн» (0+).
На комментарий девушки ответил Андрей Чесноков. Глава округа сообщил, что обращение взяли в работу, по результатам будет дана дополнительная информация.
Другие же жалобу местной жительницы не поддержали. «Какие конкретно претензии к добрым мультфильмам?» — интересуются белгородцы.
«Людям просто заняться нечем, мультики — это мультики, и ничего плохого в этом нет», — пишет другой житель региона.
Напомним, что в прошлом году старооскольцы попросили закрыть выставку в ЦСИ «Быль». Особенное недопонимание у местных жителей вызвал арт-объект «человека-выблевки» — так прозвали инсталляцию старооскольцы. В Сети появилась петиция с требованием закрыть выставку и сменить руководство.
Позже стало известно, что «человека-выблевку» перенесут в другой зал.