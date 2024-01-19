Нейронная сеть Сбера Kandinsky стала второй по популярности среди разработчиков

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Нейросеть Kandinsky подводит итоги 2023 года. Согласно данным разработчиков, количество пользователей модели составляет более 12 миллионов человек. За прошедший год нейросеть создала на основе текстовых запросов более 200 миллионов генераций. Как сообщается на AI-ресурсе Hugging Face, модель находится на первой позиции по динамике роста аудитории пользователей и на второй — по популярности среди разработчиков. Самая популярная генеративная модель — Stable Diffusion, пишет 56orb.ru.
Стоит отметить, что Kandinsky работает с запросами широкой тематической направленности. Нейросеть различает более 100 языков. Количество изображений, генерируемых Kandinsky, не ограничено. С помощью данной модели пользователь может создавать картинки разных стилей. Также нейронная сеть может менять отдельные объекты и целые области на изображении. Также она хорошо знает отечественный культурный код, включая объекты и элементы народного искусства, а также архитектурные достопримечательности. С помощью Kandinsky можно дорисовывать изображение, смешивать несколько рисунков, создавать картины в режиме бесконечного полотна.
Модель разработали и обучили специалисты Sber AI совместно с учеными из Института искусственного интеллекта AIRI. Нейросеть была создана на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.