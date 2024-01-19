Нейронная сеть Сбера Kandinsky стала второй по популярности среди разработчиков

Стоит отметить, что Kandinsky работает с запросами широкой тематической направленности. Нейросеть различает более 100 языков. Количество изображений, генерируемых Kandinsky, не ограничено. С помощью данной модели пользователь может создавать картинки разных стилей. Также нейронная сеть может менять отдельные объекты и целые области на изображении. Также она хорошо знает отечественный культурный код, включая объекты и элементы народного искусства, а также архитектурные достопримечательности. С помощью Kandinsky можно дорисовывать изображение, смешивать несколько рисунков, создавать картины в режиме бесконечного полотна.