Мэр Сочи Копайгородский рассказал о восстановлении жилья в новых регионах РФ

Строители из Сочи проводят работы на территории новых регионах РФ и в рамках федерального инфраструктурного проекта. Как подчеркнул мэр Копайгородский, специалисты из Сочи каждый раз привозят с собой и гуманитарные грузы. Копайгородский отметил, что весь город работает как слаженная команда в направлении поддержки соотечественников.