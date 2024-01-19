Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что в настоящее время продолжается восстановление 85 объектов, которые были разрушены в ходе обстрелов в Макеевке, Мариуполе и Донецке.
Финансирование работ обеспечивается за счет средств из федерального бюджета по поручению главы Министерства строительства и ЖКХ РФ и при поддержке главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Каждый 4-й из этих домов имеет статус социально значимого.
Мэр Сочи отметил, что уже завершены работы по восстановлению школы в Херсонской области, к началу весны муниципалитету будет передано еще десять детских садов, спортивных и общеобразовательных школ в Макеевке.
Строители из Сочи проводят работы на территории новых регионах РФ и в рамках федерального инфраструктурного проекта. Как подчеркнул мэр Копайгородский, специалисты из Сочи каждый раз привозят с собой и гуманитарные грузы. Копайгородский отметил, что весь город работает как слаженная команда в направлении поддержки соотечественников.
Сам Алексей Копайгородский уже зарекомендовал себя на посту мэра Сочи как эффективный управленец, заслуживший доверие жителей города.