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Мэр Сочи Копайгородский рассказал о восстановлении жилья в новых регионах РФ

Мэр Сочи Копайгородский рассказал о восстановлении жилья в новых регионах РФ

19 января 2024, 13:49
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский рассказал о том, как проводится восстановление жилья в новых регионах Российской Федерации силами строителей из Сочи. Как отметил Копайгородский, уже 29 жилых домов восстановлено, и еще в 11 зданий в ближайшее время смогут заселиться жильцы.

В своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что в настоящее время продолжается восстановление 85 объектов, которые были разрушены в ходе обстрелов в Макеевке, Мариуполе и Донецке.

Финансирование работ обеспечивается за счет средств из федерального бюджета по поручению главы Министерства строительства и ЖКХ РФ и при поддержке главы администрации Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Каждый 4-й из этих домов имеет статус социально значимого.

Мэр Сочи отметил, что уже завершены работы по восстановлению школы в Херсонской области, к началу весны муниципалитету будет передано еще десять детских садов, спортивных и общеобразовательных школ в Макеевке.

Строители из Сочи проводят работы на территории новых регионах РФ и в рамках федерального инфраструктурного проекта. Как подчеркнул мэр Копайгородский, специалисты из Сочи каждый раз привозят с собой и гуманитарные грузы. Копайгородский отметил, что весь город работает как слаженная команда в направлении поддержки соотечественников.

Сам Алексей Копайгородский уже зарекомендовал себя на посту мэра Сочи как эффективный управленец, заслуживший доверие жителей города.

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