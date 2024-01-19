Где в Белгородской области безопасно ловить рыбу зимой?

Безопасным является лёд зеленоватого оттенка толщиной не менее 7 см, а в местах, где находится много людей, лёд должен быть не менее 15 см. Безопасными в данный момент признаны только 30 водоёмов региона, ещё в 15 местах лёд недостаточно крепкий. Предположительно, общее количество рыбаков, которые будут находиться в данных местах, составит 2440 человек, отметил Сергей Потапов.