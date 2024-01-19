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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

Зимняя рыбалка

Где в Белгородской области безопасно ловить рыбу зимой?

19 января 2024, 09:21
Фото: 1MI
Зимняя рыбалка

30 мест в Белгородской области признали безопасными для зимней рыбалки

Однако жителям областного центра и приграничных районов спасатели рекомендуют воздержаться от похода на рыбалку. Подробности рассказал начальник регионального управления МЧС Сергей Потапов, сообщает «БелПресса».

Толщина льда составляет 8-15 см на водохранилищах Белгорода и Старого Оскола, на реках — 4-10 см, а на прудах — 10-16 см.

Безопасным является лёд зеленоватого оттенка толщиной не менее 7 см, а в местах, где находится много людей, лёд должен быть не менее 15 см. Безопасными в данный момент признаны только 30 водоёмов региона, ещё в 15 местах лёд недостаточно крепкий. Предположительно, общее количество рыбаков, которые будут находиться в данных местах, составит 2440 человек, отметил Сергей Потапов.

Для сравнения: в прошлом году в области были признаны безопасными только 11 водоёмов.

Все места массовой рыбалки будут контролировать инспекторы ГИМС. В случаях выхода или выезда на водоём, где установлены запрещающие знаки, белгородцам придётся заплатить штраф в 500 рублей.

Рыбакам Потапов также советует иметь при себе спасательный круг, чтобы в случае необходимости продержаться на плаву до прибытия спасателей, или верёвку, которую можно привязать в стороне за что-нибудь надёжное.

Также глава регионального МЧС рекомендовал рыбакам из столицы региона и приграничных районов воздержаться от ловли рыбы из-за оперативной обстановки.

Напомним, что в прошлом году редакция Бел.Ру поговорила с местным рыбаком, который рассказал, как и где безопасно ловить рыбу зимой.

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