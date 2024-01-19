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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

В Белгороде и районе временно отключился номер 101

Белгородцы временно не смогут вызвать пожарных: отключён номер 101

19 января 2024, 12:08
Фото: Bel.ru

В Белгороде и районе временно отключился номер 101

Белгородцы, которым необходимо вызвать спасателей, могут позвонить по номеру 112. О причинах отключения пока не сообщалось.

Белгородцы временно не смогут дозвониться до спасателей по номеру 101. Он временно отключился на территории Белгорода и Белгородского района. Жителям рекомендуют вызывать пожарных и спасателей по номеру 112.

Информацию сообщил региональный оперштаб. Тажке жители получили соответствующую рассылку от РСЧС. По каким причинам телефон отключился, неизвестно. Сроки, когда номер заработает вновь, тоже не назвали.

Дополнение: в 17:15 стало известно, что номер работает в штатном режиме.

10 января на территории Белгородской области были недоступны номера 103 и 03 для вызова скорой помощи. Жителям сообщили, что обращаться по вопросам оказания медицинской помощи необходимо по номеру 112.

Добавим, что спустя час в РСЧС оповестили белгородцев, что вызовы заработали в штатном режиме.

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