Белгородцев предупреждают о красной икре от «предприятия-призрака»

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Белгородцев предупреждают о фальсифицированной продукции — зернистой лососевой икре в банках. Была организована проверка, которая показала, что указанный на упаковке поставщик ООО «Персей» из Сахалинской области признан банкротом. Его преемником стало ООО «Нави».
Однако предприятие не производило икру по указанному адресу в Сахалинской области. Таким образом, указанная икра произведена «предприятием-призраком». Рыбная продукция изготавливалась в неизвестных целях и может быть опасна для потребителей.
В Роспотребнадзоре Белгородской области попросили в случае обнаружения икры этого производителя на прилавках магазинов сообщить специалистам.
Отметим, что ранее обнаружили ещё два фальсификата, изготовляемого «предприятиями-призраками»: стеклоомывающие жидкости Clear View -30 ℃ и Gleid Ultra Effekt -30.