Белгородцев предупреждают о красной икре от «предприятия-призрака»

Белгородский Роспотребнадзор сообщил об опасной икре

Стало известно о ещё одном фальсификате: им стала лососевая икра. На маркировке указана компания, которая является банкротом. При этом её правопреемник по прописанному адресу не работает. Подробности сообщили в Роспотребнадзоре Белгородской области.