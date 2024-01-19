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Published Сегодня, 14:43

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Икра

Белгородцев предупреждают о красной икре от «предприятия-призрака»

19 января 2024, 14:43
Фото: 1MI
Икра

Белгородский Роспотребнадзор сообщил об опасной икре

Стало известно о ещё одном фальсификате: им стала лососевая икра. На маркировке указана компания, которая является банкротом. При этом её правопреемник по прописанному адресу не работает. Подробности сообщили в Роспотребнадзоре Белгородской области.

Белгородцев предупреждают о фальсифицированной продукции — зернистой лососевой икре в банках. Была организована проверка, которая показала, что указанный на упаковке поставщик ООО «Персей» из Сахалинской области признан банкротом. Его преемником стало ООО «Нави».

Однако предприятие не производило икру по указанному адресу в Сахалинской области. Таким образом, указанная икра произведена «предприятием-призраком». Рыбная продукция изготавливалась в неизвестных целях и может быть опасна для потребителей.

В Роспотребнадзоре Белгородской области попросили в случае обнаружения икры этого производителя на прилавках магазинов сообщить специалистам.

Отметим, что ранее обнаружили ещё два фальсификата, изготовляемого «предприятиями-призраками»: стеклоомывающие жидкости Clear View -30 ℃ и Gleid Ultra Effekt -30.

В белгородских магазинах нашли опасную продукцию
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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Икра#Фальсификат#Новости Белгорода#Сахалин#Белгород#Александра Склярова#Предприятие-призрак
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