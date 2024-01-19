2,5 кг марихуаны нашли полицейские у белгородца в тайнике

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Валуйские полицейские получили оперативную информацию о том, что у 51-летнего местного жителя могут храниться наркотические средства. При осмотре двора мужчины полицейские обнаружили тайник, в котором находилось три мешка с запрещёнными растительными веществами. Эксперты установили, что изъятое является марихуаной. Всего у мужчины было изъято 2,5 кг наркотических средств.
Подозреваемого задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в полицию. По предварительным данным, мужчина собрал дикорастущее запрещённое растение, высушил и планировал использовать для личного потребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Согласно санкциям статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
В конце прошлого года полицейские обнаружили 357 кг наркотических средств у ОПГ. Были задержаны 16 участников группировки.