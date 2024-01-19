2,5 кг марихуаны нашли полицейские у белгородца в тайнике

Валуйские полицейские получили оперативную информацию о том, что у 51-летнего местного жителя могут храниться наркотические средства. При осмотре двора мужчины полицейские обнаружили тайник, в котором находилось три мешка с запрещёнными растительными веществами. Эксперты установили, что изъятое является марихуаной. Всего у мужчины было изъято 2,5 кг наркотических средств.