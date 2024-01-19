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Published Сегодня, 14:17

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Тайник

2,5 кг марихуаны нашли полицейские у белгородца в тайнике

19 января 2024, 14:17
Фото: УМВД России по Белгородской области
Тайник
51-летний житель Валуйского горокруга собрал дикорастущую коноплю, высушил и планировал использовать для личного потребления. Тайник обнаружили правоохранители. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Валуйские полицейские получили оперативную информацию о том, что у 51-летнего местного жителя могут храниться наркотические средства. При осмотре двора мужчины полицейские обнаружили тайник, в котором находилось три мешка с запрещёнными растительными веществами. Эксперты установили, что изъятое является марихуаной. Всего у мужчины было изъято 2,5 кг наркотических средств.

Подозреваемого задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в полицию. По предварительным данным, мужчина собрал дикорастущее запрещённое растение, высушил и планировал использовать для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Согласно санкциям статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В конце прошлого года полицейские обнаружили 357 кг наркотических средств у ОПГ. Были задержаны 16 участников группировки.

Фото: УМВД России по Белгородской области
357 килограмм наркотиков обнаружили белгородские полицейские у ОПГ
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#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валуйский горокруг
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