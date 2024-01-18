В Белгороде для предзаказа стал доступен новый Samsung с ИИ

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Galaxy S24 корейский бренд впервые использовал искусственный интеллект для смартфонов. В частности, в новых моделях реализована технология «Обвести и найти» (Сircle to Search): чтобы найти информацию в интернете, не нужно вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно обвести нужный предмет на экране смартфона во время просмотра социальных сетей или мультимедийного контента.
В интернет-магазине МТС стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S24, который продлится до 13 февраля включительно. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.
«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.