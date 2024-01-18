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Samsung Galaxy S24

В Белгороде для предзаказа стал доступен новый Samsung с ИИ

18 января 2024, 14:29
Фото: МТС
Samsung Galaxy S24
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Цифровая экосистема МТС сразу после глобальной конференции Samsung Galaxy Unpacked 2024 первой в России презентовала все новые смартфоны линейки Samsung Galaxy S24. Новинки уже доступны для предзаказа в интернет-магазине МТС.

В Galaxy S24 корейский бренд впервые использовал искусственный интеллект для смартфонов. В частности, в новых моделях реализована технология «Обвести и найти» (Сircle to Search): чтобы найти информацию в интернете, не нужно вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно обвести нужный предмет на экране смартфона во время просмотра социальных сетей или мультимедийного контента.

В интернет-магазине МТС стартовал предзаказ на Samsung Galaxy S24, который продлится до 13 февраля включительно. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.

«Традиционно мы даём возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Samsung Galaxy S24Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24
Фото: МТС
#Город#Общество#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Интернет-магазин#Смартфоны#Белгород#Татьяна Лукащева#Искусственный интеллект#Гаджеты#Samsung
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