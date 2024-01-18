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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Оттепель

Почти весна: Крещение в Белгородской области будет тёплым

18 января 2024, 13:16
Фото: 1MI
Оттепель

В Белгородскую области придут дождь и сильный ветер

Синоптики утверждают, что 19 января в регионе пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ожидается до +5 °С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Крещенских морозов в Белгородской области не будет. Вместо них придёт практически весенняя погода.

19 января на территории региона будет облачно, местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер 8-13 м/с, но ночью местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура ночью и днём ожидается в пределах 0…+5 °С.

В Белгороде в ночь Крещения будет 0 °С, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидаются порывы ветра до 6 м/с. Днём в областном центре пройдёт дождь, а температура поднимется до +3 °С. Ветер практически утихнет.

После 19 января в город вернутся небольшие морозы. Морозно в Белгороде будет вплоть до среды, 24 января. Со среды опять потеплеет до 0 °С, пройдёт снег с дождём.

Крещенские морозы? Какие сюрпризы готовит погода для белгородцев 19 января
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#Белгородская область#Погода#Дождь#Снег#Прогноз погоды#Крещение#Белгород#Наталья Корявых#Осадки
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