Почти весна: Крещение в Белгородской области будет тёплым

В Белгороде в ночь Крещения будет 0 °С, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидаются порывы ветра до 6 м/с. Днём в областном центре пройдёт дождь, а температура поднимется до +3 °С. Ветер практически утихнет.