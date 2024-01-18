Почти весна: Крещение в Белгородской области будет тёплым

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Крещенских морозов в Белгородской области не будет. Вместо них придёт практически весенняя погода.
19 января на территории региона будет облачно, местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер 8-13 м/с, но ночью местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура ночью и днём ожидается в пределах 0…+5 °С.
В Белгороде в ночь Крещения будет 0 °С, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидаются порывы ветра до 6 м/с. Днём в областном центре пройдёт дождь, а температура поднимется до +3 °С. Ветер практически утихнет.
После 19 января в город вернутся небольшие морозы. Морозно в Белгороде будет вплоть до среды, 24 января. Со среды опять потеплеет до 0 °С, пройдёт снег с дождём.