Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:17

Published Сегодня, 19:17

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Белгородка пожаловалась на дистанционное обучение школьников

Нескончаемый спор: некоторые белгородцы недовольны дистантом в школах

18 января 2024, 19:17
Фото: Midjourney

Белгородка пожаловалась на дистанционное обучение школьников

Жительница Яковлевского горокруга оказалась недовольна, что некоторые школы перевели на дистанционное обучение. Она отметила, что родителям приходится тратить деньги на репетиторов, чтобы дети затем смогли поступить в вузы. Подробности женщина рассказала редакции Бел.Ру.
Сюжет
Школы

Споры белгородцев по поводу формата обучения детей не утихают. В этот раз в редакцию пожаловалась жительница Яковлевского горокруга, которая выступает против дистанционки.

70% жителей муниципалитета ранее проголосовали за то, чтобы дети учились очно. Но некоторые школы округа всё равно перевели на дистант минимум на месяц. Женщина уверена, что так детей «лишают возможности получать образование».

«Дистанционный формат снизил уровень знаний за предыдущие годы в разы, родители вынуждены тратить зачастую последние деньги, чтобы нанять репетиторов дабы обеспечить своим детям тот минимальный уровень знаний, который потребуется для обучения в высших учебных заведениях», — пишет белгородка.

Жительница региона также добавила, что школы в Строителе переведены на дистант, но в Быковке, которая находится в 5 км от города, дети полноценно учатся в школе. Это белгородка считает дискриминацией.

«Налицо дискриминация по территориальному признаку. Чем дети вблизи города приоритетнее других детей? Нам нужно образование! Дети и так лишены всех возможных благ: спорта, культурных мероприятий. Они выпали из социума», — добавила она.

Напомним, решение по поводу формата обучения детей в белгородских школах приняли накануне на заседании оперштаба. Очное обучение возобновили в Яковлевском округе, однако в некоторых школах решили оставить дистант.

Дети в Белгороде будут учиться дистанционно минимум месяц
Узнать подробнее
Читайте также:
Очка или дистант? Белгородские родители проголосовали за формат обученияБелгородцы предложили чиновникам самим выбрать между очным обучением и дистантомОчное обучение или дистант? Белгородцы решат, в каком формате пройдёт новая четверть
#Белгородская область#Школы#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг#Формат обучения
Подпишитесь
«Преступление с особой дерзостью». Почему молодого белгородца из банды закрыли в СИЗО
Сегодня, 14:05
Почему белгородцы решили, что Гладков «не любит» учителей?
Сегодня, 14:38
Суд решил заключить под стражу ещё одного из членов банды, нападавшей на белгородцев
Сегодня, 16:02
Теперь не только Зотов и Ковалёва: «Русагро» подало иск к ГК «Агро-Белогорье»
Сегодня, 10:46
19-летнего участника банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:38
ТЦ в Дубраве и Глазцкрицкий: бывший зам Сергиенко рассказала суду о его приобретении
Сегодня, 15:04