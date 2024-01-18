Нескончаемый спор: некоторые белгородцы недовольны дистантом в школах

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Споры белгородцев по поводу формата обучения детей не утихают. В этот раз в редакцию пожаловалась жительница Яковлевского горокруга, которая выступает против дистанционки.
70% жителей муниципалитета ранее проголосовали за то, чтобы дети учились очно. Но некоторые школы округа всё равно перевели на дистант минимум на месяц. Женщина уверена, что так детей «лишают возможности получать образование».
«Дистанционный формат снизил уровень знаний за предыдущие годы в разы, родители вынуждены тратить зачастую последние деньги, чтобы нанять репетиторов дабы обеспечить своим детям тот минимальный уровень знаний, который потребуется для обучения в высших учебных заведениях», — пишет белгородка.
Жительница региона также добавила, что школы в Строителе переведены на дистант, но в Быковке, которая находится в 5 км от города, дети полноценно учатся в школе. Это белгородка считает дискриминацией.
«Налицо дискриминация по территориальному признаку. Чем дети вблизи города приоритетнее других детей? Нам нужно образование! Дети и так лишены всех возможных благ: спорта, культурных мероприятий. Они выпали из социума», — добавила она.
Напомним, решение по поводу формата обучения детей в белгородских школах приняли накануне на заседании оперштаба. Очное обучение возобновили в Яковлевском округе, однако в некоторых школах решили оставить дистант.