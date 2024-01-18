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Posted 18 января, 09:07

Published 18 января, 09:07

Modified 18 января, 09:09

Updated 18 января, 09:09

Крещение

Гладков ответил, уместно ли публиковать адреса купелей и идти в прорубь на Крещение

18 января 2024, 09:07
Фото: 1MI. Крещение

Гладков порекомендовал белгородцам не посещать купели на Крещение

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Новости Белгорода
Вячеслав Гладков порекомендовал жителям приграничных Валуек в крещенскую ночь не идти купаться в проруби. Глава региона считает, что в первую очередь необходимо думать о безопасности. По мнению губернатора, священнослужители поддержат такую позицию.

К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница Валуйского округа и поинтересовалась, безопасно ли идти на Крещение купаться в купели. Дело в том, что в соцсетях выложили адреса, где верующие могут окунуться в прорубь в праздничный день.

«Уместно ли было при сложившейся ситуации выставлять в соцсети места для купания на Крещение с точными адресами? Да и вообще приемлемы ли при такой обстановке массовые мероприятия? Отголосок 30 декабря ещё в наших сердцах» — отмечает женщина.

По её словам, соблюдать традиции — хорошо. Однако, как добавила белгородка, безопасность превыше всего.

Глава региона с мнением жительницы согласился, но объяснил, что адреса с купелями — не секрет. Они не поменялись с прошлого года. Является ли это угрозой, никто точно сказать не может, пояснил Гладков. Несмотря на это губернатор уверен, что необходимость поберечь себя и близких есть.

Я не думаю, что это будет большим грехом, что мы не придём ночью, не окунёмся в прорубь. Это точно вопрос безопасности. Поэтому, мне кажется, иконы наши с нами, и молитвы тоже с нами. Я уверен, что и наши святые отцы поддержат такую позицию.
Вячеслав Гладков

О безопасности на Крещение ранее подумали и в Белгороде. В митрополии горожанам посоветовали не толпиться за крещенской водой. Набрать святую воду белгородцы смогут в течение четырёх дней — с 18 по 21 января.

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#Белгородская область#Религия#Валуйки#Безопасность#Новости Белгорода#Крещение#Купели#Белгород#Приграничье#СВО
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