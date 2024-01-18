Гладков ответил, уместно ли публиковать адреса купелей и идти в прорубь на Крещение

Глава региона с мнением жительницы согласился, но объяснил, что адреса с купелями — не секрет. Они не поменялись с прошлого года. Является ли это угрозой, никто точно сказать не может, пояснил Гладков. Несмотря на это губернатор уверен, что необходимость поберечь себя и близких есть.