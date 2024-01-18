Деревня Мазараки — жемчужина Кефалонии

Жители деревни Мазараки заботились не только о сохранении традиций. Большое внимание уделялось просвещению, детей с малых лет старались обучать грамоте и самым важным наукам. Возможно, благодаря столь трепетному отношению к образованию в деревне практически никогда не случалось конфликтов. Издавна повелось, что спорные вопросы решались мирным путем переговоров и дипломатии. Тем не менее жители поселения были отважными воинами и всегда были готовы встать на защиту родной земли. Они отправлялись добровольцами на поля сражений, чтобы продемонстрировать свое мужество и доблесть. Выходцы из рода Мазараки также в совершенстве владели военным искусством, которое наряду с судоходством и земледелием стало для многих членов семьи делом всей жизни.