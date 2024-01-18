Деревня Мазараки — жемчужина Кефалонии

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Расположение было выбрано максимально удачно: протяженная береговая линия и горы, охраняющие тихую, спокойную и комфортную уединенность живописного региона Средиземноморья. Природа позаботилась о создании уникального микроклимата и ландшафта. Именно здесь находится удивительная по красоте и загадочная пещера Мелиссана. В ней располагается озеро, глубина которого достигает 39 метров. На стенах пещеры во время раскопок археологи обнаружили древние изображения нимф, поэтому часто это место так и называют — «Пещера нимф».
Испокон веков местные жители занимались рыбной ловлей и земледелием. Они отлично ориентировались в прибрежных водах, а также почти все без исключения занимались виноградарством. Особенно популярен был сорт винограда робола, который впоследствии стал ассоциироваться с Кефалонией. До сих пор из него делают уникальное белое вино, которое пользуется большим спросом и известно далеко за пределами острова.
С годами поселение разрасталось и крепло. Живущих поблизости людей привлекала слава деревни, ее изобилие и традиции, передававшиеся из поколения в поколение. На одном из холмов стоял дом, откуда открывался потрясающий вид на море. Существует легенда, что в нем жили самые известные представители этой деревни — братья Мазараки.
Ритуал Мазараки и чудеса Кефалонии
Как уже отмечалось, традиции всегда занимали особое место в жизни деревни. Например, каждый год в одно и то же время братья Мазараки высаживали оливковые деревья. Этому событию предшествовала тщательная подготовка, в которой участвовали все жители. Ритуал символизировал изобилие и богатство, мир и благополучие.
Пышные оливковые рощи, являющиеся ярким украшением Кефалонии и напоминающие о многовековом ритуале Мазараки, сохранились и сегодня. Своей густой зеленью и обильными плодами они отсылают нас к тем временам, когда братья Мазараки и другие жители деревни собирались в определенный день, чтобы почтить память предков и укрепить фундамент традиций для будущих поколений.
Кефалонию называют островом чудес, и это неслучайно. Здесь находится чудотворная икона Богородицы, которая осталась невредимой во время пожара. В день Успения Богородицы к церкви, где висит икона, сползаются ядовитые змеи с черными крестами на головах. Но в праздник они совершенно безопасны для человека. Местные жители легко берут их в руки, не боясь укусов. Ученые-серпентологи так и не смогли определить, к какому виду относятся эти змеи.
Кроме того, в день Успения происходит еще одно удивительное чудо. За пять месяцев до этого дня, в Благовещение, в храм приносят белые лилии и складывают в киот. Все это время они лежат без воды, но в праздник сухие цветы удивительным образом начинают распускаться и благоухать.
Образование, духовное развитие и военное дело
Жители деревни Мазараки заботились не только о сохранении традиций. Большое внимание уделялось просвещению, детей с малых лет старались обучать грамоте и самым важным наукам. Возможно, благодаря столь трепетному отношению к образованию в деревне практически никогда не случалось конфликтов. Издавна повелось, что спорные вопросы решались мирным путем переговоров и дипломатии. Тем не менее жители поселения были отважными воинами и всегда были готовы встать на защиту родной земли. Они отправлялись добровольцами на поля сражений, чтобы продемонстрировать свое мужество и доблесть. Выходцы из рода Мазараки также в совершенстве владели военным искусством, которое наряду с судоходством и земледелием стало для многих членов семьи делом всей жизни.
Слава о деревне Мазараки как о благословенном месте, где живут умные, бесстрашные и предприимчивые люди, росла и множилась. Через некоторое время ее уроженцев стали приглашать в другие регионы и страны. Одним из первых учителей в Мариупольском училище стал потомок тех самых братьев Мазараки. Представители фамилии переезжали и в другие города Российской империи, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Многие получали российское подданство, обосновываясь на новых землях вместе со своими семьями.
Но никогда в роду Мазараки не забывали об истоках, понимая, что без прошлого нет будущего и передавая потомкам истории о своем происхождении. До сих пор земли Кефалонии хранят легенды о семье Мазараки, которая приумножила славу этих мест, способствовала их процветанию и развитию.