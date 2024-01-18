Что делать с новогодней ёлкой после праздников?

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
На момент публикации в опросе приняли участие 1238 человек. Из них 212 рассказали, что уже выбросили ёлку, у 472 респондентов новогоднее дерево ещё наряжено, а 362 человека ответили, что ёлку будут убирать после Крещения.
Также мы поинтересовались у читателей, знают ли они, как правильно нужно утилизировать ёлку. 77 опрошенных ответили утвердительно, ещё 45 человек сказали, что не знают, куда её нужно выбрасывать, а 70 белгородцев оставили новогодние деревья возле мусорных контейнеров.
Ёлочку (выкинули) поставили возле дома прямо в ведёрке. Теперь она стоит вся в снегу — красавица!
Светлана
Стоит отметить, что по информации Центра экологической безопасности, отходы ёлок и сосен не относятся к ТКО, поэтому регоператор не обязан их принимать и вывозить на полигоны. Места накопления новогодних деревьев определяют муниципалитеты. Они же должны и проинформировать людей.
В ЦЭБе призвали белгородцев не выбрасывать ёлки и сосны в мусорные контейнеры, ведь при погрузке отходов в мусоровоз это может привести к повреждению его механизмов.
В свою очередь в мэрии Белгорода сообщили, что жители многоквартирных домов могут оставлять хвойные деревья на площадках под размещение крупногабаритных отходов. В этом случае транспортировкой и утилизацией займётся управляющая компания.
Что касается территорий ИЖС, там организуют вывоз елей и сосен (с 15 по 20 января). Работу проведёт Белгорблагоустройство.
Городские власти добавили, что хвойные деревья вывозят на полигон и перерабатывают с помощью дробилок.