Что делать с новогодней ёлкой после праздников?

Большинство опрошенных белгородцев ещё не выкидывали новогодние ёлки

Убирать ёлку принято до Крещения, то есть до 19 января. Чаще всего деревья выбрасывают после празднования Старого Нового года, то есть 14 числа. Бел.Ру решило поинтересоваться у читателей, убрали ли они ёлку и знают ли, как правильно утилизировать новогоднее дерево?

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