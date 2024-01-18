Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Большинство опрошенных белгородцев ещё не выкидывали новогодние ёлки

Что делать с новогодней ёлкой после праздников?

18 января 2024, 08:54
Фото: 1MI

Большинство опрошенных белгородцев ещё не выкидывали новогодние ёлки

Убирать ёлку принято до Крещения, то есть до 19 января. Чаще всего деревья выбрасывают после празднования Старого Нового года, то есть 14 числа. Бел.Ру решило поинтересоваться у читателей, убрали ли они ёлку и знают ли, как правильно утилизировать новогоднее дерево?

На момент публикации в опросе приняли участие 1238 человек. Из них 212 рассказали, что уже выбросили ёлку, у 472 респондентов новогоднее дерево ещё наряжено, а 362 человека ответили, что ёлку будут убирать после Крещения.

Также мы поинтересовались у читателей, знают ли они, как правильно нужно утилизировать ёлку. 77 опрошенных ответили утвердительно, ещё 45 человек сказали, что не знают, куда её нужно выбрасывать, а 70 белгородцев оставили новогодние деревья возле мусорных контейнеров.

Ёлочку (выкинули) поставили возле дома прямо в ведёрке. Теперь она стоит вся в снегу — красавица!
Светлана

Стоит отметить, что по информации Центра экологической безопасности, отходы ёлок и сосен не относятся к ТКО, поэтому регоператор не обязан их принимать и вывозить на полигоны. Места накопления новогодних деревьев определяют муниципалитеты. Они же должны и проинформировать людей.

В ЦЭБе призвали белгородцев не выбрасывать ёлки и сосны в мусорные контейнеры, ведь при погрузке отходов в мусоровоз это может привести к повреждению его механизмов.

В свою очередь в мэрии Белгорода сообщили, что жители многоквартирных домов могут оставлять хвойные деревья на площадках под размещение крупногабаритных отходов. В этом случае транспортировкой и утилизацией займётся управляющая компания.

Что касается территорий ИЖС, там организуют вывоз елей и сосен (с 15 по 20 января). Работу проведёт Белгорблагоустройство.

Городские власти добавили, что хвойные деревья вывозят на полигон и перерабатывают с помощью дробилок.

Ёлка высотой 220 метров: в Белгороде временно позеленела телевышка
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только каток и ёлка: что установят на Соборной площади в Белгороде к Новому годуНовогодняя ёлка с дополненной реальностью появится в районе Белгородской областиКакая ёлка — самая красивая в Белгородской области?
#Белгородская область#Ёлка#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Белгород#Кристина Семенчук#ЦЭБ#Отдохы
Подпишитесь
При обстрелах Белгородской области повреждены 11 домов, два завода и КамАЗ
Сегодня, 09:36
Гладков ответил, уместно ли публиковать адреса купелей и идти в прорубь на Крещение
Сегодня, 09:07
«Недомужчина какой-то»: сестра лидера банды в Белгороде — о том, кто виноват
Сегодня, 07:16
Перекрывать улицу не будут: ярмарка в Белгороде вновь не состоится
Сегодня, 08:22
Трудовая династия ЖБК-1 посетила День Белгородской области на выставке «Россия»
Вчера, 15:20
Предоставляли квартиру, они отказались: Демидов — о бездомных белгородках с пакетами
Сегодня, 08:14