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Posted 17 января, 13:44

Published 17 января, 13:44

Modified 17 января, 13:46

Updated 17 января, 13:46

Врач

Врачи поликлиник будут обследовать пациентов с ковидом вместе с мобильным приложением

17 января 2024, 13:44
Фото: 1MI. Врач

В Белгороде создали приложение для оказания помощи пациентам с коронавирусом

Сюжет
Коронавирус
Приложение позволяет по симптомам определить, как протекает болезнь. Программу разработали в БелГУ, пишет Telegram-канал вуза «Пегасий».

В НИУ «БелГУ» создали приложение, которое помогает врачам по симптомам определять статус течения болезни и подбирать оптимальное лечение для больных ковидом.

Автором программы является доцент мединститута БелГУ Роман Бонцевич. Разработкой занимался студент института инженерных и цифровых технологий Юрий Щепилов под руководством доцента Юрия Чашина.

Ранее белгородские учёные разработали робота, который поможет в работе шахтёрам. Устройство должно повысить безопасность при добыче железной руды.

Белгородские учёные создали робота, который поможет шахтёрам в их работе
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