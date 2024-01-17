Мороз ночью и сильный ветер: белгородцев предупредили об ухудшении погоды

Posted 17 января, 13:09
Published 17 января, 13:09
Modified 17 января, 13:11
Updated 17 января, 13:11
В четверг, 18 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не ожидается. Днём пройдёт мокрый снег и дождь. Местами возможен гололёд.
Ветер южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Утром и ночью местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Спасатели предупреждают, что при сильном ветре не стоит прятаться возле стен домов, так как с крыши и балконов возможно падение шифера и других предметов. Также не стоит прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными объектами и деревьями.
Ночью ожидается мороз — температура воздуха упадёт -21 °C. При прояснении столбики термометров опустятся до -26 °C. Днём воздух местами прогреется до +4 °C.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, температура в ночь на 18 января упадёт до -19 °C, возможен небольшой снег. Днём в четверг пройдёт снег с дождём при +2 °C.