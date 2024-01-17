Мороз ночью и сильный ветер: белгородцев предупредили об ухудшении погоды

Ветер южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Утром и ночью местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Спасатели предупреждают, что при сильном ветре не стоит прятаться возле стен домов, так как с крыши и балконов возможно падение шифера и других предметов. Также не стоит прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными объектами и деревьями.