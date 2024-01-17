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Posted 17 января, 13:09

Published 17 января, 13:09

Modified 17 января, 13:11

Updated 17 января, 13:11

Непогода

Мороз ночью и сильный ветер: белгородцев предупредили об ухудшении погоды

17 января 2024, 13:09
Фото: 1MI. Непогода

На Белгородскую область надвигается сильный ветер

Сюжет
Погода
Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью температура воздуха может опуститься до -26 °C. Прогнозом поделились в МЧС Белгородской области.

В четверг, 18 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не ожидается. Днём пройдёт мокрый снег и дождь. Местами возможен гололёд.

Ветер южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Утром и ночью местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Спасатели предупреждают, что при сильном ветре не стоит прятаться возле стен домов, так как с крыши и балконов возможно падение шифера и других предметов. Также не стоит прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными объектами и деревьями.

Ночью ожидается мороз — температура воздуха упадёт -21 °C. При прояснении столбики термометров опустятся до -26 °C. Днём воздух местами прогреется до +4 °C.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, температура в ночь на 18 января упадёт до -19 °C, возможен небольшой снег. Днём в четверг пройдёт снег с дождём при +2 °C.

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