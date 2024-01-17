Митрополия сделала важное объявление насчёт Крещения в Белгороде

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
18 января в Крещенский сочельник митрополит Иоанн проведёт богослужение в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Богослужение начнётся в восемь часов утра. После литургии освятят воду. Начало чина освящения — в 11:30.
19 января, в Крещение, в 09:00 в Спасо-Преображенском соборе митрополит совершит Божественную литургию и чин освящения воды.
Отметим, что в связи с оперативной обстановкой ночных богослужений на Крещение не будет в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и приграничных районах.
Ранее мы также писали о том, где в Белгородской области набрать святой воды на Крещение.
Напомним, что в Белгородской области из-за текущей ситуации в регионе отменили крестный ход на Рождество. Помимо этого, не было и традиционных ночных богослужений.