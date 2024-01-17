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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Крещение

Митрополия сделала важное объявление насчёт Крещения в Белгороде

17 января 2024, 14:01
Фото: 1MI
Крещение

Ночные богослужения на Крещение пройдут не во всех районах Белгородской области

Это связано с оперативной обстановкой. 19 января митрополит Иоанн совершит Божественную литургию и чин Великого освящения воды, сообщает Белгородская митрополия.

18 января в Крещенский сочельник митрополит Иоанн проведёт богослужение в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Богослужение начнётся в восемь часов утра. После литургии освятят воду. Начало чина освящения — в 11:30.

19 января, в Крещение, в 09:00 в Спасо-Преображенском соборе митрополит совершит Божественную литургию и чин освящения воды.

Отметим, что в связи с оперативной обстановкой ночных богослужений на Крещение не будет в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и приграничных районах.

Ранее мы также писали о том, где в Белгородской области набрать святой воды на Крещение.

Напомним, что в Белгородской области из-за текущей ситуации в регионе отменили крестный ход на Рождество. Помимо этого, не было и традиционных ночных богослужений.

Источники и храмы: где набрать святой воды в Белгороде и области на Крещение
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