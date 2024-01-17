Митрополия сделала важное объявление насчёт Крещения в Белгороде

18 января в Крещенский сочельник митрополит Иоанн проведёт богослужение в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Богослужение начнётся в восемь часов утра. После литургии освятят воду. Начало чина освящения — в 11:30.