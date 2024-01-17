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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

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Освящение воды на Крещение

Будет четыре дня: белгородцев просят не толпиться за крещенской водой

17 января 2024, 14:29
Фото: 1MI
Освящение воды на Крещение

В Белгороде выделили четыре дня для набора крещенской воды

Чтобы избежать скопления людей в праздник Крещения, выделено четыре дня для набора освящённой воды. Освящать воду будут в каждом храме города. Подробности сообщили в пресс-службе белгородской митрополии.

Белгородская митрополия попросила жителей областного центра и региона ответственно отнестись к набору крещенской воды. Из-за неспокойной оперативной обстановки в Белгородской области набирать воду можно будет в течение четырёх дней: 18, 19, 20 и 21 января.

Такие меры были приняты для того, чтобы избежать большого скопления людей в городских храмах. Воду будут освящать крещенским чином в каждом храме города.

Кроме этого, ночные богослужения не будут проводить в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

Напомним, что в Крещенский сочельник, 18 января в 08:00, митрополит Иоанн совершит богослужения в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. После этого состоится чин Великого освящения воды. На 19 января запланирована Божественная литургия.

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