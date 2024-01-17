Будет четыре дня: белгородцев просят не толпиться за крещенской водой

Напомним, что в Крещенский сочельник, 18 января в 08:00, митрополит Иоанн совершит богослужения в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. После этого состоится чин Великого освящения воды. На 19 января запланирована Божественная литургия.