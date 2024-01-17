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Published Сегодня, 09:20

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Белгородцы рассказали, готовы ли они простить измену партнёра

Белгородцы рассказали, готовы ли они простить измену партнёра

17 января 2024, 09:20
Фото: 1MI
Компания МТС провела исследование и опросила жителей Белгородской области в возрасте от 18 до 54 лет об изменах: сталкивались ли они с ними, как относятся, смогли бы простить.

К премьере криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым, Юлией Снигирь, Александрой Ребенок, Юлей Александровой в онлайн-кинотеатре KION, компания МТС провела исследование об отношении россиян к изменам, попросив респондентов поделиться, сталкивались ли они с изменами и смогли бы простить их. По сюжету сериала саркастичный интеллектуал Иннокентий Мельников не может расстаться с предыдущими женщинами, создав вокруг себя борьбу среди своей первой любви, бывшей жены-актрисы, нынешней жены-домохозяйки, властной мамы и 19-летней девушки. Эта сатирическая история демонстрирует собой яркий стереотип, точно отражающий странности современной жизни.

Согласно опросу, все опрошенные жители Белгорода считают изменой регулярный секс на стороне, 90% — одну интимную встречу, а еще 81% опрошенных утверждают, что измена — это пользование услугами проститутки. Большинство респондентов в Белгородской области не считают фантазии о другом человеке изменой — таковыми их называли только 27%.

27% опрошенных жителей Белгорода заявили, что ни при каких обстоятельствах не простили бы измену, 24% выразили сомнение и сказали, что, скорее всего, смогли бы простить партнера.

36% опрошенных жителей рассказали, что сталкивались с изменой партнера в отношениях, а 54,5% рассказали о том, что кто-то в их окружении сталкивался с неверностью.

Фото: МТС

Говоря об отношениях с уже занятыми людьми, 37,5% жителей Белгорода ответили, что их решение вступить в отношения с теми, кто уже в них, зависит от обстоятельств. Категорически отказываются от такой связи 45% опрошенных.

По результатам опроса, 55% жителей Белгорода считают, что измена неприемлема в любом виде и при любых обстоятельствах. 45% опрошенных считают, что существуют ситуации, когда измену можно оправдать.

#Белгородская область#Исследование#Белгород#Кристина Семенчук#Отношения#Измена#Интимная встреча#Фантазии
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