Белгородцы рассказали, готовы ли они простить измену партнёра

К премьере криминальной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть» с Константином Богомоловым, Юлией Снигирь, Александрой Ребенок, Юлей Александровой в онлайн-кинотеатре KION, компания МТС провела исследование об отношении россиян к изменам, попросив респондентов поделиться, сталкивались ли они с изменами и смогли бы простить их. По сюжету сериала саркастичный интеллектуал Иннокентий Мельников не может расстаться с предыдущими женщинами, создав вокруг себя борьбу среди своей первой любви, бывшей жены-актрисы, нынешней жены-домохозяйки, властной мамы и 19-летней девушки. Эта сатирическая история демонстрирует собой яркий стереотип, точно отражающий странности современной жизни.