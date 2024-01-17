Белгородэнерго: началась регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду Группы «Россети»

Posted 17 января, 14:20
Published 17 января, 14:20
Modified 17 января, 14:20
Updated 17 января, 14:20
Соревнования стартуют 10 февраля 2024 года. Формат проведения олимпиады дистанционный, принять участие можно, выбрав для себя удобное время. На первом этапе ребят ожидают задания по математике, физике и информатике, на втором — кейсы, где нужно проявить творческие способности. Лучшие будут приглашены на очную оценочную конференцию, которая состоится в апреле.
Всероссийская олимпиада для школьников Группы «Россети» проводится в партнёрстве с НИУ «МЭИ», ежегодно свои силы здесь пробуют тысячи школьников и студентов. Победители и призеры могут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орлёнок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети».
Подробная информация и примеры заданий прошлых лет — на официальной странице Олимпиады.
Ссылка на регистрацию: https://rosseti2024.skillhouse.info/