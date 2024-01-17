Белгородэнерго: началась регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду Группы «Россети»

Всероссийская олимпиада для школьников Группы «Россети» проводится в партнёрстве с НИУ «МЭИ», ежегодно свои силы здесь пробуют тысячи школьников и студентов. Победители и призеры могут принять участие в энергетических проектных сменах во Всероссийском детском центре «Орлёнок» или на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в вузы по целевому набору Группы «Россети».