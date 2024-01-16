За три года белгородские полицейские лишили гражданства только одного человека

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
С 2021 по 2023 года полиция в Белгородской области вынесла четыре решения об отмене приёма в российское гражданство. Все случаи были связаны с подачей заведомо ложных или поддельных документов. За три года людей с ненастоящими документами поймали в трёх муниципалитетах: два раза в Белгороде, по одному — в Яковлевском округе и Волоконовском районе. Иностранцам в итоге отказали в приёме в гражданство России.
За этот же период белгородским правоохранителям ни разу не поступали заявления на добровольный выход из гражданства. Одну жительницу Центральной Азии лишили гражданства из-за того, что она нарушила закон и отправилась в колонию. После выхода из тюрьмы её депортируют.
Отметим, что в России лишить гражданства могут за изготовление поддельных денег, призывы к терроризму, крупный сбыт наркотиков, распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, разглашение гостайны, изготовление и хранение взрывчатки, дезертирство, реабилитацию нацизма и многое другое.