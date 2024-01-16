За три года белгородские полицейские лишили гражданства только одного человека

С 2021 по 2023 года полиция в Белгородской области вынесла четыре решения об отмене приёма в российское гражданство. Все случаи были связаны с подачей заведомо ложных или поддельных документов. За три года людей с ненастоящими документами поймали в трёх муниципалитетах: два раза в Белгороде, по одному — в Яковлевском округе и Волоконовском районе. Иностранцам в итоге отказали в приёме в гражданство России.