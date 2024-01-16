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Паспорт

За три года белгородские полицейские лишили гражданства только одного человека

16 января 2024, 10:57
Фото: 1MI
Паспорт

Белгородские полицейские отказали в приёме в гражданство РФ четырём людям

Журналисты Go31 выяснили, сколько раз и за совершение каких преступлений в Белгородской области лишали российского гражданства. Оказалось, что за три года четверым людям отказали в приёме в гражданство России из-за поддельных документов.

С 2021 по 2023 года полиция в Белгородской области вынесла четыре решения об отмене приёма в российское гражданство. Все случаи были связаны с подачей заведомо ложных или поддельных документов. За три года людей с ненастоящими документами поймали в трёх муниципалитетах: два раза в Белгороде, по одному — в Яковлевском округе и Волоконовском районе. Иностранцам в итоге отказали в приёме в гражданство России.

За этот же период белгородским правоохранителям ни разу не поступали заявления на добровольный выход из гражданства. Одну жительницу Центральной Азии лишили гражданства из-за того, что она нарушила закон и отправилась в колонию. После выхода из тюрьмы её депортируют.

Отметим, что в России лишить гражданства могут за изготовление поддельных денег, призывы к терроризму, крупный сбыт наркотиков, распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, разглашение гостайны, изготовление и хранение взрывчатки, дезертирство, реабилитацию нацизма и многое другое.

В Белгородской области женщину лишили российского гражданства
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Гражданство#Белгород#Александра Склярова#Поддельные документы
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