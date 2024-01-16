В 2024 году в Белгороде отремонтируют десять дворов за 31,5 млн рублей

Белгородское правительство направит 350 млн рублей на благоустройство территорий

Соответствующий документ правительство Белгородской области опубликовало на своём официальном сайте. Всего в 2024 году регион направит 350 млн рублей на благоустройство дворов, детских и спортивных площадок, а также других территорий. Из них 31,5 млн рублей выделили Белгороду.

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