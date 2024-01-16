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Белгородское правительство направит 350 млн рублей на благоустройство территорий

В 2024 году в Белгороде отремонтируют десять дворов за 31,5 млн рублей

16 января 2024, 11:35
Фото: Midjourney

Белгородское правительство направит 350 млн рублей на благоустройство территорий

Соответствующий документ правительство Белгородской области опубликовало на своём официальном сайте. Всего в 2024 году регион направит 350 млн рублей на благоустройство дворов, детских и спортивных площадок, а также других территорий. Из них 31,5 млн рублей выделили Белгороду.

Правительство Белгородской области опубликовало постановление о распределении субсидий бюджетам муниципалитета региона на реализацию инициативных проектов. Всего районам и городским округам будет выделено 350 млн рублей.

Так, большая часть средств уйдёт в Белгород — 31 млн 500 тыс. рублей. В Белгородский район и Старооскольский округ выделят одинаковую сумму — по 26 млн 800 тыс. рублей. Остальным муниципалитетам Белгородской области выделят от 18 млн до 9 млн 815 тыс. рублей.

Выделенные для Белгорода деньги уйдут сразу на десять инициативных проектов. В их числе:

  • благоустройство двора по улице Садовой, 26;
  • строительство детской и спортивной площадок, а также мест для тихого отдыха по улице Вокзальной, 22;
  • строительство детской и спортивной площадок по проспекту Богдана Хмельницкого, 79;
  • благоустройство дворов на 4-м Магистральном переулке, 2, 3 и 4;
  • строительство спортивной площадки по улице Есенина, 50б;
  • комплексное благоустройство двора по улице Коммунальная, 8, а также ремонт подъездов, парковок, тротуара, освещения, детской и бельевой площадок;
  • благоустройство двора и строительство детской площадки по улице Попова, 11;
  • благоустройство двора и детской площадки по улице Советской, 55;
  • благоустройство двора по улице Железнякова, 3;
  • благоустройство двора по проспекту Славы, 39, а также ремонт дороги, тротуаров и установка детской и спортивной площадок.
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