В 2024 году в Белгороде отремонтируют десять дворов за 31,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Правительство Белгородской области опубликовало постановление о распределении субсидий бюджетам муниципалитета региона на реализацию инициативных проектов. Всего районам и городским округам будет выделено 350 млн рублей.
Так, большая часть средств уйдёт в Белгород — 31 млн 500 тыс. рублей. В Белгородский район и Старооскольский округ выделят одинаковую сумму — по 26 млн 800 тыс. рублей. Остальным муниципалитетам Белгородской области выделят от 18 млн до 9 млн 815 тыс. рублей.
Выделенные для Белгорода деньги уйдут сразу на десять инициативных проектов. В их числе: