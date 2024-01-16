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Туризм

У белгородцев возникли проблемы с ещё одним турагентом: украдено более 2 млн рублей

16 января 2024, 08:43
Фото: 1MI
Туризм

В Белгородской области турагента будут судить за присвоение денег клиентов

В Губкине будут судить турагента, присвоившего деньги своих клиентов. Обвиняемая обманом забрала более 2 млн рублей у потерпевших, пообещав организовать для них туры. Свои обязательства она не выполнила. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Перед судом предстанет 35-летняя жительница Губкина, которая работала турагентом. Она присваивала деньги клиентов, а обещанные услуги им не оказывала. По данным прокуратуры, женщину обвиняют в мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). Обвиняемая оказывала туристические услуги по генеральной доверенности ООО «Караван-Тур».

Известно, что за год турагент получила деньги на путёвки от 12 клиентов, но бронирование туров не оплачивала. Полученные от потерпевших 1,3 млн рублей жительница региона потратила на собственные нужды.

Затем она стала гендиректором турфирмы, выкупив долю прежней владелицы, и обманула ещё 18 граждан. Обвиняемая получила от них около 1 млн рублей.

Уголовное дело против турагента направили на рассмотрение в суд.

ООО «Караван-Тур» зарегистрировано в Губкине в 2005 году. Гендиректором организации с 30 ноября 2022 года числилась Олеся Пономарёва. Компания занималась деятельностью туристических агентств. В настоящее время фирма ликвидирована.

Напомним, ранее в полиции сообщили о ещё одном уголовном деле, связанном с туристами. Подозреваемые завладели деньгами белгородцев и других россиян. Свои обязательства при этом они не выполнили.

Предположительно, дело касается белгородского предпринимателя Александра Халаимова. На его действия в конце прошлого года начали массово жаловаться жители Белгородской области и других регионов. Бизнесмен объяснил скандал со своими турфирмами и утверждал, что его подставили.

Взялись за Халаимова? Полиция сообщила об уголовном деле с пострадавшими туристами
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