У белгородцев возникли проблемы с ещё одним турагентом: украдено более 2 млн рублей

В Белгородской области турагента будут судить за присвоение денег клиентов

В Губкине будут судить турагента, присвоившего деньги своих клиентов. Обвиняемая обманом забрала более 2 млн рублей у потерпевших, пообещав организовать для них туры. Свои обязательства она не выполнила. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.