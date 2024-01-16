РЭО заявил об ответственности производителей пластиковых елок за их утилизацию

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Включение искусственных елок в РОП направлено на снижение захоронения отходов на полигонах.
Как передает 56orb.ru со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева, Правительство РФ внесло ПВХ-ели в список товаров, которые подпадают под РОП. Новогодние деревья из пластика относятся к категории «Изделия пластмассовые прочие». На сегодняшний день норматив утилизации по ним составляет 0 процентов. С каждым последующим годом он будет увеличиваться на 10 процентов, а к 2034 году такая продукция должна будет утилизироваться в полном объеме. Экосбор на тонну пластиковых елей составляет 3844 рубля. В этом году повышения цен на искусственные елки за счет РОП не произойдет. В следующем году цены повысятся, но совсем незначительно — примерно на 0,06 процента.
«Добавление пластиковых елок в РОП позволит стимулировать создавать системы сбора полимерных елок и централизованного направления их на переработку, производителей — создавать развивать мощности по переработке, в итоге меньше отходов-елок будет на полигонах», — сказал Денис Буцаев.
Внесение ПВХ-елей в РОП простимулирует производителей искать альтернативные материалы для изготовления продукции. Чем легче перерабатывается материал, тем ниже ставка экологического сбора.
В среднем одно искусственное новогоднее дерево весит около пяти килограммов. В одной тонне — примерно 200 таких елок. Ставка утилизации за этот объем составляет 3844 рубля, или 20 рублей за елку.
Денис Буцаев отметил, что материалы, из которых изготавливается большинство искусственных елей, при нагреве выделяют токсичные вещества. В то же время основная часть пластиковых новогодних деревьев после использования попадает на полигон для захоронения твердых коммунальных отходов. Включение ПВХ-елок в список товаров РОП будет стимулировать производителей переходить на более экологичные материалы.
Живые новогодние деревья также рекомендуют сдавать на переработку. Для удобства РЭО сформировал карту с пунктами сбора живых елок. Пользователи могут ознакомиться с ней через приложение «Уберу».