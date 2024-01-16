Компенсация будет? Старооскольцы пожаловались на ущерб из-за порыва на трубопроводе

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Во время прямого эфира к губернатору обратилась жительница Старого Оскола Екатерина. Она рассказала, что из-за порыва на трубопроводе у многих в квартирах потекли батареи и полотенцесушители.
За чей счёт должен пройти ремонт по устранению течи?
Екатерина
Гладков отметил, что пока не понимает причины, по которым могли бы потечь батареи и полотенцесушители, ведь авария произошла на магистрали. Но если ущерб всё-таки был нанесён, то через управляющую компанию данный факт нужно зафиксировать и обратиться в администрацию Старооскольского горокруга.
Это полномочия муниципалитета. Сейчас практически завершили работу по перезапуску системы теплоснабжения города, тепло стало поступать в дома. Глава муниципалитета будет собирать всю информацию. Если был ущерб, ситуацию будем рассматривать индивидуально в рамках действующего законодательства.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассказывали о том, как Старый Оскол остался без отопления и горячей воды из-за аварии.