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Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Жители Старого Оскола пожаловались на ущерб из-за порыва на трубопроводе

Компенсация будет? Старооскольцы пожаловались на ущерб из-за порыва на трубопроводе

16 января 2024, 17:36
Фото: 1MI

Жители Старого Оскола пожаловались на ущерб из-за порыва на трубопроводе

Обращение жители оставили главе региона Вячеславу Гладкову. Люди рассказали, что из-за аварии у них потекли батареи и полотенцесушители.
Сюжет
Авария

Во время прямого эфира к губернатору обратилась жительница Старого Оскола Екатерина. Она рассказала, что из-за порыва на трубопроводе у многих в квартирах потекли батареи и полотенцесушители.

За чей счёт должен пройти ремонт по устранению течи?
Екатерина

Гладков отметил, что пока не понимает причины, по которым могли бы потечь батареи и полотенцесушители, ведь авария произошла на магистрали. Но если ущерб всё-таки был нанесён, то через управляющую компанию данный факт нужно зафиксировать и обратиться в администрацию Старооскольского горокруга.

Это полномочия муниципалитета. Сейчас практически завершили работу по перезапуску системы теплоснабжения города, тепло стало поступать в дома. Глава муниципалитета будет собирать всю информацию. Если был ущерб, ситуацию будем рассматривать индивидуально в рамках действующего законодательства.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассказывали о том, как Старый Оскол остался без отопления и горячей воды из-за аварии.

Сутки без тепла: как Старый Оскол остался без отопления и горячей воды из-за аварии
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#Старый Оскол#Авария#Управляющая компания#Магистраль#Законодательство#Батареи#Компенсация#Порыв трубопровода#Белгород#Кристина Семенчук#Старооскольцы
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