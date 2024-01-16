Компенсация будет? Старооскольцы пожаловались на ущерб из-за порыва на трубопроводе

Гладков отметил, что пока не понимает причины, по которым могли бы потечь батареи и полотенцесушители, ведь авария произошла на магистрали. Но если ущерб всё-таки был нанесён, то через управляющую компанию данный факт нужно зафиксировать и обратиться в администрацию Старооскольского горокруга.