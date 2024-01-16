КМСП запустила сервис для онлайн-торговли с мерами поддержки регионов

Как сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, только за прошлый год было зарегистрировано 152 тысячи новых субъектов онлайн-торговли. С помощью сервиса предприниматели с любым опытом получат доступ к региональным мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров и услуг в социальных сетях и на маркетплейсах. По его словам, авторизованные пользователи также получат специальные предложения от площадок в виде скидок, бонусов и других привилегий.