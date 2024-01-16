КМСП запустила сервис для онлайн-торговли с мерами поддержки регионов

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Пользователям платформы предоставляется возможность сравнивать условия работы на различных площадках с помощью специального фильтра. Они также могут получать специальные условия от маркетплейсов для продвижения своих товаров и оформления карточек. Помимо этого, сервис предлагает подборку региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах, передает ria.ru.
Например, в Татарстане малый и средний бизнес может рассчитывать на бесплатную помощь с размещением товаров на выбранной ими площадке. В Ивановской области предпринимателям готовы содействовать в продвижении их товаров на площадке с условием софинансирования. Московские МСП могут получить бесплатные консультации по оформлению и запуску бизнес-страниц в социальных сетях, а также личное сопровождение кураторами на всех этапах бизнеса.
Как сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, только за прошлый год было зарегистрировано 152 тысячи новых субъектов онлайн-торговли. С помощью сервиса предприниматели с любым опытом получат доступ к региональным мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров и услуг в социальных сетях и на маркетплейсах. По его словам, авторизованные пользователи также получат специальные предложения от площадок в виде скидок, бонусов и других привилегий.
Например, одна из площадок предлагает таким пользователям скидку 30% на размещение товаров на главной странице, а другая предоставляет до 60 тысяч бонусов на продвижение для новых клиентов.
Кроме того, сервис на МСП.РФ содержит инструкции от экспертов площадок по онлайн-торговле: от регистрации и оформления карточек до настройки цен и аналитики.
В сервисе представлены полезные инструменты для работы с Ozon, «Авито», «ВКонтакте», «Ярмаркой Мастеров», «Мегамаркетом», «Профи.ру». Эти площадки прошли отбор Корпорацией МСП и готовы помогать предпринимателям в запуске и развитии их онлайн-торговли.