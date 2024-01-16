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ФОМС: В программу госгарантий бесплатной медпомощи войдут иные виды помощи

ФОМС: В программу госгарантий бесплатной медпомощи войдут иные виды помощи

16 января 2024, 08:22
Фото: 1MI
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Программой запланирован рост объемов финансирования на оказание всех видов медпомощи, предоставляемых населению бесплатно, включая профилактические осмотры, медицинскую реабилитацию, лечение в условиях стационара, пишет РИА «Новости».

Так, внесенными изменениями подробно регламентированы порядок проведения диспансеризации, а также сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших ковид. Уделено особое внимание оценке здоровья граждан репродуктивного возраста, а также семей с детьми. Ветеранам боевых действий оказание медицинской помощи в рамках программы осуществляется во внеочередном порядке. Впервые за счет ОМС появится новое направление — консультирование пациентов медицинским психологом для комплексной оценки состояния здоровья.

В 2024 году рост субвенций на ОМС составит 373,2 млрд рублей (+113,6%). Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 13,3% увеличен подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС.

Изменено распределение расходов по видам и условиям оказания медицинской помощи. Наибольший темп прироста — 175,4 млрд рублей (около 17%) — направлен на первичную медико-санитарную помощь. Более того, на 5% по сравнению с прошлым годом увеличены объемы медицинской помощи по медицинской реабилитации амбулаторно.

Кроме того, программа включает рост на 13,6% затрат на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями.

Утвержденной программой заложено прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций более чем 100 млн застрахованных лиц, что составит на 15 млн больше, чем в 2023 году.

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит наиболее эффективно.

«Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи», — отметил Баланин.

Он также добавил, что профилактические осмотры позволяют оценить не только состояние здоровья застрахованного, но и выявить факторы риска, способствующие возникновению заболевания.

В программе также предусмотрено увеличение финансирования и нормативов объема медпомощи по профилю «Онкология», включая объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). В частности, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.

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