ФОМС: В программу госгарантий бесплатной медпомощи войдут иные виды помощи

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Программой запланирован рост объемов финансирования на оказание всех видов медпомощи, предоставляемых населению бесплатно, включая профилактические осмотры, медицинскую реабилитацию, лечение в условиях стационара, пишет РИА «Новости».
Так, внесенными изменениями подробно регламентированы порядок проведения диспансеризации, а также сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших ковид. Уделено особое внимание оценке здоровья граждан репродуктивного возраста, а также семей с детьми. Ветеранам боевых действий оказание медицинской помощи в рамках программы осуществляется во внеочередном порядке. Впервые за счет ОМС появится новое направление — консультирование пациентов медицинским психологом для комплексной оценки состояния здоровья.
В 2024 году рост субвенций на ОМС составит 373,2 млрд рублей (+113,6%). Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 13,3% увеличен подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС.
Изменено распределение расходов по видам и условиям оказания медицинской помощи. Наибольший темп прироста — 175,4 млрд рублей (около 17%) — направлен на первичную медико-санитарную помощь. Более того, на 5% по сравнению с прошлым годом увеличены объемы медицинской помощи по медицинской реабилитации амбулаторно.
Кроме того, программа включает рост на 13,6% затрат на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями.
Утвержденной программой заложено прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций более чем 100 млн застрахованных лиц, что составит на 15 млн больше, чем в 2023 году.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит наиболее эффективно.
«Превентивная медицина позволяет не только сохранять здоровье, но и повышать качество жизни. Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи», — отметил Баланин.
Он также добавил, что профилактические осмотры позволяют оценить не только состояние здоровья застрахованного, но и выявить факторы риска, способствующие возникновению заболевания.
В программе также предусмотрено увеличение финансирования и нормативов объема медпомощи по профилю «Онкология», включая объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). В частности, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.