ФОМС: В программу госгарантий бесплатной медпомощи войдут иные виды помощи

В программе также предусмотрено увеличение финансирования и нормативов объема медпомощи по профилю «Онкология», включая объемы по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). В частности, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.