В Москве провели Молдавские Рождественские встречи

Организаторы отметили, что через подобные вечера Культурно-образовательный центр Молдовы стремится сохранить культурную идентичность молдаван. По словам председателя общественного совета центра Елены Хорозовой, с Москвы начали, поскольку в этом городе проживает много молдаван. По ее словам, центр хочет проводить подобные мероприятия не только для определенных регионов, но и для всех. В дальнейшем планируется организовывать такие встречи в Ярославле, Курске, Туле и других городах России.