В Москве провели Молдавские Рождественские встречи

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Для посетителей была организована выставка национальных костюмов, а также подавались национальные блюда и безалкогольный извар — визитная карточка молдавской кухни. На вечере прошла концертная программа с участием представителей молдавской эстрады, пишет kp.ru.
«Этот вечер был одним из самых тёплых в наступившем году. Невероятно насыщенно, но по-дружески уютно! Мы чувствовали себя как дома, в Молдове», — делится впечатлениями гостья Раиса Журжиу.
Вечер также не обошелся без традиционных колядок и массовых хороводов с ряженой козой. Фокусник-иллюзионист развлекал как взрослых, так и детей.
Популярная певица Молдовы Аурика Карай отметила, что Рождественские встречи, организованные Культурно-образовательным центром Молдовы, являются огромным подарком. На ее взгляд, это первое мероприятие такого масштаба и атмосферы для молдаван в Москве и с этим согласятся многие.
Организаторы отметили, что через подобные вечера Культурно-образовательный центр Молдовы стремится сохранить культурную идентичность молдаван. По словам председателя общественного совета центра Елены Хорозовой, с Москвы начали, поскольку в этом городе проживает много молдаван. По ее словам, центр хочет проводить подобные мероприятия не только для определенных регионов, но и для всех. В дальнейшем планируется организовывать такие встречи в Ярославле, Курске, Туле и других городах России.
Елена Хорозова активно сотрудничает с молдавскими общественными организациями в различных регионах Российской Федерации, а также является организатором ежегодного фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге», который проводится в Ярославле.
По словам Хорозовой, Культурно-образовательный центр также планирует запустить юридический центр помощи, центр поддержки в кризисных ситуациях, центр трудоустройства и центр поддержки молодежных инициатив, а также организовывать благотворительные программы.