В Белгородской области в 2024 году отремонтируют 13 мостов

В программу этого года включили мост через реку Чёрная Калитва в Алексеевском горокруге. Ещё одно сооружение отремонтируют на дороге Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол — Ездочное — Холки в Чернянском районе. Также в этом году должны завершить ремонт объекта на улице 1 Мая в Новом Осколе.