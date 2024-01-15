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Мост

В Белгородской области в 2024 году отремонтируют 13 мостов

15 января 2024, 13:19
Фото: 1MI
Мост
Общая протяжённость объектов превышает 1,1 км. В частности, в порядок приведут сооружения в Алексеевском и Новооскольском горокругах. Подробности рассказали в правительстве области.

В Белгородской области в 2024 году отремонтируют 13 мостов. Общая протяжённость объектов превышает 1,1 км.

В программу этого года включили мост через реку Чёрная Калитва в Алексеевском горокруге. Ещё одно сооружение отремонтируют на дороге Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол — Ездочное — Холки в Чернянском районе. Также в этом году должны завершить ремонт объекта на улице 1 Мая в Новом Осколе.

Как сообщается, в 2023 году регион досрочно начал реализовывать программу по ремонту искусственных сооружений в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Пока работы ведутся на восьми объектах из десяти.

Ранее сообщалось, что Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток». Регион стал одним из лучших по реализации упомянутого выше национального проекта. По нему в 2023 году отремонтировали 180,7 км дорог.

Гладков: Белгородская область получила очередную награду «Золотой каток»
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#Общество#Белгородская область#Ремонт#Касается каждого#Белгород#Наталья Корявых#Алексеевский горокруг#Мосты#Новооскольский горокруг
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